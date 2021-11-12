"Не ешьте это дер*мо": бывший повар рассказала, почему лучше избегать завтрака в отеле

Некоторые ингредиенты используются вплоть до явного неприятного запаха

Одна из лучших вещей в отеле — это вкусный бесплатный завтрак со множеством аппетитных угощений. Но, по словам этой женщины, проработавшей 15 лет в отелях "различных брендов", гостям следует избегать "шведского стола" любой ценой.

Пользовательница TikTok Brandi Augustus, видео с разоблачением которой набрало более 500 тысяч просмотров, утверждает, что когда дело доходит до бесплатных завтраков, особенно в бюджетных сетях, все они, похоже, разделяют схожую философию — они "пренебрегают" едой, которую подают.

"Если в вашем отеле подают горячий завтрак, яйца, вафли и тому подобное — не ешьте это дер*мо", — сказала она в видео под жуткую музыку, играющую на заднем плане.

Брэнди заявила, что вафельницу не всегда чистили и меняли, а тесто для вафель не готовят каждый день. "Это тесто для вафель используется повторно, пока оно не начинает пахнуть пивом", — сказала Огастес.

По словам экс-работницы гостиницы, новое тесто для вафель делают редко, а старое используют до появления запаха

Кроме этого, однажды вышестоящее руководство посоветовало ей использовать одно бумажное полотенце, чтобы вымыть все кухонные принадлежности, а потом и поверхности на кухне: "Он сказал, что это безвредно для окружающей среды, вместо того, чтобы использовать тряпку, губку или даже несколько бумажных полотенец для очистки таких вещей, как миски, лопатки, столы".

С учетом этого, Огастес советует дважды подумать, хотят ли они воспользоваться услугой бесплатного завтрака в гостинице, в которой проживают.

Ранее "Телеграф" писал, какой стороной лучше всего использовать фольгу для запекания.