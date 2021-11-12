"Не їжте це л*йно": колишній кухар розповіла, чому краще уникати сніданку в готелі

Деякі інгредієнти використовуються аж до появи неприємного запаху

Одна з найкращих речей у готелі – це смачний безкоштовний сніданок з безліччю апетитних частуваннь. Але, за словами цієї жінки, яка пропрацювала 15 років у готелях "різних брендів", гостям слід уникати "шведського столу" за всяку ціну.

Користувальниця TikTok Brandi Augustus, відео з викриттям якої набрало понад 500 тисяч переглядів, стверджує, що коли справа доходить до безкоштовних сніданків, особливо в бюджетних мережах, всі вони поділяють схожу філософію — вони "нехтують" їжею, яку подають.

"Якщо у вашому готелі подають гарячий сніданок, яйця, вафлі тощо — не їжте це л*йно", — сказала вона у відео під моторошну музику, що грає на задньому плані.

Бренді заявила, що вафельницю не завжди чистили та змінювали, а тісто для вафель не готують щодня. "Це тісто для вафель використовується повторно, поки воно не починає пахнути пивом", — сказала Огастес.

За словами екс-працівниці готелю, нове тісто для вафель роблять рідко, а старе використовують до появи запаху

Крім цього, якось вище керівництво порадило їй використовувати один паперовий рушник, щоб вимити все кухонне приладдя, а потім і поверхні на кухні: "Він сказав, що це нешкідливо для навколишнього середовища, замість того, щоб використовувати ганчірку, губку або навіть декілька паперових рушників для очищення таких речей, як миски, лопатки, столи”.

З огляду на це, Огастес радить двічі подумати, чи хочуть вони скористатися послугою безкоштовного сніданку в готелі, де проживають.

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