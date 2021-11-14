Эхо "холодной войны": заброшенные свалки военной техники СССР показали на фото с дрона

На технику тратились миллиарды долларов

Российская фотограф и путешественница Лана Сатор, специализирующаяся на съемках заброшенных промзон и остатков советского периода опубликовала ряд фотографий, наглядно показывающих сколько военной техники производилось в СССР и насколько она в итоге была востребована.

Снимки она опубликовала в авторском блоге в Инстаграм.

На кадрах можно увидеть стоящие длинными рядами танки, лодки, военные грузовики разных модификаций.

Техника визуально покрыта слоем ржавчины

Машины остались стоять под открытым небом

В геолокации автор снимков отметила Советский Союз. Очевидно, фото были сделаны на просторах бывшего "совка", причем в разных местах и в разное время (учитывая наличие и отсутствие снега), однако, где именно девушка не уточняет.

Количество заброшенной техники поражает

Сотни и тысячи танков остались на разных полигонах по территории Союза

В комментариях к фото пользователи соцсети предположили, что это может быть техника, законсервированная на хранение. В случае военного конфликта ее можно привести в исправное состояние, использовать как детали или переплавить.

Водный и автотранспорт времен Советского союза

Чрезмерные военные расходы и наращивание масштабов выпуска продукции оборонной отраслью была характерной чертой периода "холодной войны" в Советском Союзе. Конфликт двух государств — США и СССР, хоть и не привел к реальным полномасштабным боевым действиям, все же длился с послевоенного периода по конец 80-х годов. Две страны боролись за доминирующую позицию в мире и хотели показать свою "крутость" производя огромное количество военной техники.

Ряды танков приобретают цвет пожухлой травы

В последние годы "холодной войны" на оборонку в СССР тратили от 120 до 300 млрд. долларов США в год (по разным оценкам).

После того как Союз распался военную технику использовали в локальных конфликтах в разных странах. Но поскольку глобальной войны, к которой готовились десятилетиями, не произошло — техника ржавеет и морально устаревает.

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