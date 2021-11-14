Укр

Эхо "холодной войны": заброшенные свалки военной техники СССР показали на фото с дрона

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Под открытым небом стоят сотни единиц техники. Новость обновлена 14 ноября 2021, 10:36
Под открытым небом стоят сотни единиц техники.

На технику тратились миллиарды долларов

Российская фотограф и путешественница Лана Сатор, специализирующаяся на съемках заброшенных промзон и остатков советского периода опубликовала ряд фотографий, наглядно показывающих сколько военной техники производилось в СССР и насколько она в итоге была востребована. 

Снимки она опубликовала в авторском блоге в Инстаграм. 

На кадрах можно увидеть стоящие длинными рядами танки, лодки, военные грузовики разных модификаций. 

Техника визуально покрыта слоем ржавчины
Техника визуально покрыта слоем ржавчины
Машины остались стоять под открытым небом
Машины остались стоять под открытым небом

В геолокации автор снимков отметила Советский Союз. Очевидно, фото были сделаны на просторах бывшего "совка", причем в разных местах и в разное время (учитывая наличие и отсутствие снега), однако, где именно девушка не уточняет.

Количество заброшенной техники поражает
Количество заброшенной техники поражает
Сотни и тысячи танков остались на разных полигонах по территории Союза
Сотни и тысячи танков остались на разных полигонах по территории Союза

В комментариях к фото пользователи соцсети предположили, что это может быть техника, законсервированная на хранение. В случае военного конфликта ее можно привести в исправное состояние, использовать как детали или переплавить. 

Водный и автотранспорт времен Советского союза
Водный и автотранспорт времен Советского союза

Чрезмерные военные расходы и наращивание масштабов выпуска продукции оборонной отраслью была характерной чертой периода "холодной войны" в Советском Союзе. Конфликт двух государств — США и СССР, хоть и не привел к реальным полномасштабным боевым действиям, все же длился с послевоенного периода по конец 80-х годов. Две страны боролись за доминирующую позицию в мире и хотели показать свою "крутость" производя огромное количество военной техники. 

Ряды танков приобретают цвет пожухлой травы
Ряды танков приобретают цвет пожухлой травы

В последние годы "холодной войны" на оборонку в СССР тратили от 120 до 300 млрд. долларов США в год (по разным оценкам). 

После того как Союз распался военную технику использовали в локальных конфликтах в разных странах. Но поскольку глобальной войны, к которой готовились десятилетиями, не произошло — техника ржавеет и морально устаревает. 

Ранее "Телеграф" писал, что Украина в 2022 году будет закупать БПЛА "Байрактар" у Турции уже с украинскими двигателями.

Теги:
#Грузовики #Гонка вооружений #Танки #Холодная война #Советский Союз
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