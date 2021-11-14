Відлуння "холодної війни": покинуті звалища військової техніки СРСР показали на фото з дрону

На техніку витрачалися мільярди доларів.

Російська фотограф і мандрівниця Лана Сатор, що спеціалізується на зйомках занедбаних промзон і залишків радянського періоду, опублікувала ряд фотографій, що наочно показують скільки військової техніки вироблялося в СРСР і наскільки вона була затребувана.

Знімки вона опублікувала в авторському блозі Інстаграм.

На кадрах можна побачити танки, човни, військові вантажівки різних модифікацій, що стоять довгими рядами.

Техніка візуально покрита шаром іржі.

Машини залишилися стояти просто неба

У геолокації авторка знімків відзначила Радянський Союз. Очевидно, фото було зроблено на теренах колишнього "совка", причому в різних місцях і в різний час (з огляду на наявність та відсутність снігу), проте, де саме дівчина не уточнює.

Кількість покинутої техніки вражає

Сотні та тисячі танків залишилися на різних полігонах по території Союзу

У коментарях до фото користувачі соцмережі припустили, що це може бути законсервована на зберігання техніка. У разі військового конфлікту її можна привести у справний стан, використовувати як деталі чи переплавити.

Водний та автотранспорт часів Радянського союзу

Надмірні військові витрати та нарощування масштабів випуску продукції оборонною галуззю була характерною рисою періоду "холодної війни" у Радянському Союзі. Конфлікт двох держав — США та СРСР, хоч і не призвів до реальних повномасштабних бойових дій, все ж таки тривав з повоєнного періоду до кінця 80-х років. Дві країни боролися за домінуючу позицію у світі і хотіли показати свою "крутість", виробляючи величезну кількість військової техніки.

Ряди танків набувають кольору пожухлої трави

В останні роки холодної війни на оборонку в СРСР витрачали від 120 до 300 млрд. доларів США на рік (за різними оцінками).

Після того, як Союз розпався, військову техніку використовували в локальних конфліктах у різних країнах. Але оскільки глобальної війни, до якої готувалися десятиліттями, не відбулося — техніка іржавіє та морально застаріває.

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