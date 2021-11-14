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Відлуння "холодної війни": покинуті звалища військової техніки СРСР показали на фото з дрону

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Під відкритим небом стоять сотні одиниць техніки. Новина оновлена 14 листопада 2021, 10:36
Під відкритим небом стоять сотні одиниць техніки.

На техніку витрачалися мільярди доларів.

Російська фотограф і мандрівниця Лана Сатор, що спеціалізується на зйомках занедбаних промзон і залишків радянського періоду, опублікувала ряд фотографій, що наочно показують скільки військової техніки вироблялося в СРСР і наскільки вона була затребувана.

Знімки вона опублікувала в авторському блозі Інстаграм.

На кадрах можна побачити танки, човни, військові вантажівки різних модифікацій, що стоять довгими рядами.

Техніка візуально покрита шаром іржі.
Техніка візуально покрита шаром іржі.
Машини залишилися стояти просто неба
Машини залишилися стояти просто неба

У геолокації авторка знімків відзначила Радянський Союз. Очевидно, фото було зроблено на теренах колишнього "совка", причому в різних місцях і в різний час (з огляду на наявність та відсутність снігу), проте, де саме дівчина не уточнює.

Кількість покинутої техніки вражає
Кількість покинутої техніки вражає
Сотні та тисячі танків залишилися на різних полігонах по території Союзу
Сотні та тисячі танків залишилися на різних полігонах по території Союзу

У коментарях до фото користувачі соцмережі припустили, що це може бути законсервована на зберігання техніка. У разі військового конфлікту її можна привести у справний стан, використовувати як деталі чи переплавити.

Водний та автотранспорт часів Радянського союзу
Водний та автотранспорт часів Радянського союзу

Надмірні військові витрати та нарощування масштабів випуску продукції оборонною галуззю була характерною рисою періоду "холодної війни" у Радянському Союзі. Конфлікт двох держав — США та СРСР, хоч і не призвів до реальних повномасштабних бойових дій, все ж таки тривав з повоєнного періоду до кінця 80-х років. Дві країни боролися за домінуючу позицію у світі і хотіли показати свою "крутість", виробляючи величезну кількість військової техніки.

Ряди танків набувають кольору пожухлої трави
Ряди танків набувають кольору пожухлої трави

В останні роки холодної війни на оборонку в СРСР витрачали від 120 до 300 млрд. доларів США на рік (за різними оцінками).

Після того, як Союз розпався, військову техніку використовували в локальних конфліктах у різних країнах. Але оскільки глобальної війни, до якої готувалися десятиліттями, не відбулося — техніка іржавіє та морально застаріває.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна у 2022 році закуповуватиме БПЛА "Байрактар" у Туреччини вже з українськими двигунами.

Теги:
#Вантажівки #Гонка озброєнь #Танки #Холодна війна #Радянський Союз
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