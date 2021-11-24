В Донецкой области пьяная мать забыла 2-летнего сына посреди улицы другого города

Ребенка заметила случайная прохожая, которая сразу позвонила в полицию.

На улице в городе Угледар, что на Донетчине, прохожая обнаружила маленького ребенка — 2-летний мальчик находился там без присмотра взрослых. Неравнодушная сразу позвонила по телефону правоохранителям и сообщила о неожиданной "находке".

Об этом в среду, 24 ноября, сообщил пресс-центр ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как удалось установить полицейским, маленький мальчик вместе со своей 29-летней матерью приехали в Угледар из поселка Владимировка Волновахского района, где проживает семья. Там женщина оставила малыша прямо посреди улицы и направилась в неизвестном направлении. Правоохранителям свои действия объяснить не смогла, а потом еще и выяснилось, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Расстояние от с.Владимировка до г. Угледар на карте

Пока известно, что указанная семья неоднократно попадала в поле зрения полиции и социальных служб как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Профилактические беседы по уходу за ребенком и возможных последствий из-за несоблюдения строгих правил с матерью также проводились, но она ими пренебрегла.

Сейчас малыш находится в больнице, где за его состоянием следят медики.

На мать же, из-за невыполнения прямых родительских обязанностей, составили административный протокол согласно статье 184 КУпАп.

Также решается вопрос о лишении ею родительских прав и помещении мальчика в детдом.

Также напомним, как в Кривом Роге мать бросила девять детей под горисполкомом из-за того, что нечем было их кормить.