На Донеччині п`яна матір забула 2-річного сина посеред вулиці іншого міста

Дитину помітила впадкова перехожа, яка одразу подзвонила у поліцію

На вулиці у місті Вугледар, що на Донеччині, перехожа виявила маленьку дитину — 2-річний хлопчик знаходився там без нагляду дорослих. Небайдужа одразу зателефонувала правоохоронцям та повідомила про несподівану "знахідку".

Про це у середу, 24 листопада, повідомив прес-центр ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Як вдалося встановити поліцейським, маленький хлопчик разом зі своєю 29-річної матірʼю приїхали до Вугледара з селища Володимирівка Волноваського району, де проживає родина.Там жінка залишила малечу прямо посеред вулиці та подалася у невідомому напрямку. Правоохоронцям свої дії пояснити не змогла, а згодом ще й з`ясувалося, що вона перебувала у нетверезому стані.

Відстань від с.Володимирівка до м.Вуледар на карті

Наразі відомо, що вказана родина неодноразово потрапляла в поле зору поліції та соціальних служб як та, що знаходиться у складних життєвих обставинах. Профілактичні бесіди щодо догляду за дитиною та ймовірних наслідків через недотримання суворих правил з матір’ю також проводилися, але вона ними знехтувала.

Зараз хлопчина знаходиться у лікарні, де за його станом слідкують медики.

На саму ж матір, через невиконання нею прямих батьківських обов’язків, склали адміністративний протокол згідно статті 184 КУпАп.

Також вирішується питання стосовно позбавлення її батьківських прав та поміщення хлопчика до дитбудинку.

Також нагадаємо, як у Кривому Розі мати кинула девʼятьох дітей під міськвиконкомом через те, що не мала чим їх годувати.