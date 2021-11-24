В тюрьме в Тбилиси нашли умершим 32-летнего украинца: что известно

Заключенный лежал в постели без признаков насильственной смерти на теле

Гражданина Украины, 32-летнего Егора Грегенко, нашли умершим в тюрьме, расположенной в Глданском районе Тбилиси, утром 24 ноября. Как сообщает издание "Новости-Грузия", мужчину обнаружили в камере, где он отбывал наказание, без признаков насильственной смерти.

Согласно данным местных СМИ, погибшего украинца, тело которого нашли около 7 часов утра, перевели в грузинскую тюрьму в июле 2021 года. Он отбывал наказание за наркопреступления и был приговорен к 9 годам лишения свободы.

В пенитенциарной службе объясняют: "Осужденного, находившегося в горизонтальном положении без пульса, во время проверки нашел дежурный врач".

На место вызвали скорую, медики которой провели ряд реанимационных мероприятий и впоследствии зафиксировали факт смерти мужчины.

Также, согласно информации источника, известно, что украинец проходил в Глданской тюрьме первичный медосмотр и получил полный курс вакцинации против коронавируса препаратом Pfizer.

В медицинской карте Грегенко были отметки относительно остаточных явлений перинатальной энцефалопатии и синдрома вегетососудистой дистонии. Однако в ходе консультации семейного врача в августе никаких жалоб заключенный не озвучил.

По факту смерти украинца и возможной халатности сотрудников тюрьмы N8 следователи одного из отделов Государственной инспекции начали расследование в рамках уголовного производства.

Напомним также, как бывший заключенный рассказал, что о пытках в тюрьме боевиков "Изоляция".