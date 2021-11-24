У в'язниці в Тбілісі знайшли померлим 32-річного українця: що відомо

Ув`язненого зайшли у ліжку без ознак насильницької смерті на тілі

Громадянина України, 32-річного Єгора Грегенко, знайшли померлим у вʼязниці, розташованій у Глданському районі Тбілісі, уранці 24 листопада. Як повідомляє видання Новини-Грузія, чоловіка виявили у камері, де він відбував покарання, без ознак насильницької смерті.

Згідно даних місцевих ЗМІ, загиблого українця, тіло якого знайшли близько 7-ї години ранку, перевели до грузинської вʼязниці у липні 2021 року. Він відбував покарання за наркозлочини і був засуджений до 9 років позбавлення волі.

У пенітенціарній службі пояснюють: "Засудженого, що знаходився у горизонтальному положенні без пульсу, під час перевірки знайшов черговий лікар".

На місце викликали "швидку", медики якої провели низку реанімаційних заходів і згодом зафіксували факт смерті чоловіка.

Також, згідно інформації джерела відомо, що українець проходив у Глданській вʼязниці первинний медогляд та отримав повний курс вакцинації проти ковіду препаратом Pfizer.

У медичній карті Грегенко були позначки щодо залишкових явищ перинатальної енцефалопатії та синдрому вегето-судинної дистонії. Проте під час консультації сімейного лікаря у серпні жодних скарг ув`язнений не озвучив.

Наразі за фактом смерті українця та можливої недбалості співробітників вʼязниці N8 слідчі одного з відділів Державної інспекції розпочали розслідування в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо також, як колишній вʼязень розповів, що про тортури у вʼязниці бойовиків "Ізоляція".