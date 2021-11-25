Укр

Добровольный локдаун: одна из областей Украины не хочет выходить с "красной" зоны

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Спецкомиссия определит, удовлетворять ли просьбу местных чиновников о жестком карантине Новость обновлена 25 ноября 2021, 14:41
Спецкомиссия определит, удовлетворять ли просьбу местных чиновников о жестком карантине

Львовские чиновники просят не ослаблять карантин в их области

Невзирая на то, что показатели по коронавирусу во Львовской области улучшились и регион может уже в ближайшее время выйти из "красной" зоны карантина, местные чиновники просят оставить локдаун.

На брифинге директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис сказал, что ОГА уже обратилась к государственной комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы люди и впредь придерживались жесткого карантина. Чиновники говорят, что впереди грядут рождественские праздники, и это может ухудшить ситуацию в регионе, если он выйдет из "красной" зоны. 

"Во вторник будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС. И учитывая то, что у нас определяется положительная тенденция, показатели у нас позволяют выйти из "красной" зоны, мы по просьбе администрации, решили пока удерживать на территории "красный" уровень до более стабильной ситуации", — говорит директор областного департамента здравоохранения.

Отметим, что, помимо Львовской, ситуацию удалось стабилизировать на Луганщине. Однако там с подобной просьбой — не выходить с локдауна — не обращались. 

Напомним, что в Украине меняются требования адаптивного карантина в "желтых зонах" по коронавирусу. Эти меры были приняты несмотря на спад заболеваемости коронавирусом в последние дни.

Теги:
#Львов #Карантин #Коронавирус #Локдаун
Спецкомиссия определит, удовлетворять ли просьбу местных чиновников о жестком карантине
Общество
Добровольный локдаун: одна из областей Украины не хочет выходить с "красной" зоны
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