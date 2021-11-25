Добровільний локдаун: одна з областей України не хоче виходити із "червоної" зони

Львівські чиновники просять не послаблювати карантин у їхній області

Незважаючи на те, що показники коронавірусу у Львівській області покращилися і регіон може вже найближчим часом вийти з "червоної" зони карантину, місцеві чиновники просять залишити локдаун.

На брифінгу директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемеріс сказав, що ОДА вже звернулася до державної комісії ТЕБ та НС, щоб люди й надалі дотримувалися жорсткого карантину. Чиновники кажуть, що попереду будуть різдвяні свята, і це може погіршити ситуацію в регіоні, якщо він вийде із "червоної" зони.

"У вівторок буде засідання комісії ТЕБ та НС. І з огляду на те, що у нас визначається позитивна тенденція, показники у нас дозволяють вийти з "червоної" зони, ми на прохання адміністрації, вирішили поки що утримувати на території "червоний" рівень до більш стабільної ситуації", — каже директор обласного департаменту охорони здоров’я.

Зазначимо, що, окрім Львівської, ситуацію вдалося стабілізувати на Луганщині. Однак там із подібним проханням — не виходити з локдауну — не зверталися.

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Нагадаємо, що в Україні змінюються вимоги адаптивного карантину в "жовтих зонах" щодо коронавірусу. Ці заходи були вжиті незважаючи на спад захворюваності на коронавірус останніми днями.