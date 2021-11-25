Рус

Добровільний локдаун: одна з областей України не хоче виходити із "червоної" зони

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
183
Спецкомісія визначить, чи задовольняти прохання місцевих чиновників про жорсткий карантин Новина оновлена 25 листопада 2021, 14:41
Спецкомісія визначить, чи задовольняти прохання місцевих чиновників про жорсткий карантин

Львівські чиновники просять не послаблювати карантин у їхній області

Незважаючи на те, що показники коронавірусу у Львівській області покращилися і регіон може вже найближчим часом вийти з "червоної" зони карантину, місцеві чиновники просять залишити локдаун.

На брифінгу директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемеріс сказав, що ОДА вже звернулася до державної комісії ТЕБ та НС, щоб люди й надалі дотримувалися жорсткого карантину. Чиновники кажуть, що попереду будуть різдвяні свята, і це може погіршити ситуацію в регіоні, якщо він вийде із "червоної" зони.

"У вівторок буде засідання комісії ТЕБ та НС. І з огляду на те, що у нас визначається позитивна тенденція, показники у нас дозволяють вийти з "червоної" зони, ми на прохання адміністрації, вирішили поки що утримувати на території "червоний" рівень до більш стабільної ситуації", — каже директор обласного департаменту охорони здоров’я.

Зазначимо, що, окрім Львівської, ситуацію вдалося стабілізувати на Луганщині. Однак там із подібним проханням — не виходити з локдауну — не зверталися.

Нагадаємо, що в Україні змінюються вимоги адаптивного карантину в "жовтих зонах" щодо коронавірусу. Ці заходи були вжиті незважаючи на спад захворюваності на коронавірус останніми днями.

Теги:
#Львів #Карантин #Коронавірус #Локдаун
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
В регіонах
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
"Наступну зиму рейтинг Зеленського не переживе": чому "вагнергейт" – бомба сповільненої дії для президента
Дата публікації
Категорія
Ляшко переполошив усіх своєю "інсайдерською інформацією"
Олег Ляшко анонсував воєнний стан в Україні та став "зіркою" російських ЗМІ (відео)
Дата публікації
Категорія
Процес створення підприємства розпочнуть у 2021 році
Ще одна "Укрзалізниця"? В Україні з’явиться національна авіакомпанія
Дата публікації
Категорія
Українські миротворці звозили вчених на вулкан
"На поверхні вулкана складається враження, що ти на іншій планеті", – як працюють українці в одному із найнебезпечніших місць Землі (фото)