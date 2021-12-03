Укр

"Меня обоср*ли и унизили": тиктокеру отказали в получении водительских прав из-за незнания элементарных вещей (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
165
Тиктокер, "Похититель женских сердец" Новость обновлена 03 декабря 2021, 23:45
Тиктокер, "Похититель женских сердец"

Парню отказали в получении водительского удостоверения, ведь тот не ответил на вопросы врача из школьной программы

Популярный тиктокер "miona4ka", имеющий более 94 тысяч подписчиков, раскритиковал врача из медицинской комиссии из-за отказа в получении водительских прав.

21-летний парень записал видеообращение, где со слезами на глазах рассказывает о своих впечатлениях после прохождения медицинского осмотра у психиатра, которая поставила ему устный диагноз — "тупой" и предложила прописать его в письменной форме.

Тиктокер рассказал, что не знал ответа на вопросы типа: "Что такое H2O", "Чем поэт отличается от писателя", "Какие цвета входят в радугу", "В чем измеряется скорость автомобиля" и другие.

Сам молодой человек свои пробелы в знаниях аргументирует тем, что он этого не учил и ему это не нужно. Также miona4ka отметил, что не понимает, как эти знания могут повлиять на вождение транспортного средства и помешать ему получить водительских прав.

Напоследок тиктокер подытожил, что очень сильно расстроился из-за случившегося и чуть не впал в истерику.

Напомним, как Телеграф рассказывал о том, как уберечь детей от "групп смерти" в соцсетях.

Теги:
#Блогер #Права #Медобследование #Психиатр #ТикТок
Важные события дня
Украина
Итоги дня 3 декабря: месторождение газа на Харьковщине, сканадал с "голодной тусой", дело Семенченко передали в суд
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Важные события дня
Итоги дня 3 декабря: месторождение газа на Харьковщине, сканадал с "голодной тусой", дело Семенченко передали в суд
Дата публикации
Категория
Александр Залиско, устроивший "голодную тусу"
Организатора скандальной "голодной тусы" Залиско госпитализировали: подробности
Дата публикации
Категория
В Киеве на парковке вспыхнули автомобили
На многолюдной улице в центре Киева пылали припаркованные БМВ и внедорожник (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Любимая украинцами свинина пока не подорожает
Главное блюдо на столе: насколько в Украине подорожает мясо к Новому году
Дата публикации
Категория
Костел святого Николая до пожара.
Костел святого Николая три месяца спустя: реконструкция после пожара все еще не началась (фото)