"Меня обоср*ли и унизили": тиктокеру отказали в получении водительских прав из-за незнания элементарных вещей (видео)

Парню отказали в получении водительского удостоверения, ведь тот не ответил на вопросы врача из школьной программы

Популярный тиктокер "miona4ka", имеющий более 94 тысяч подписчиков, раскритиковал врача из медицинской комиссии из-за отказа в получении водительских прав.

21-летний парень записал видеообращение, где со слезами на глазах рассказывает о своих впечатлениях после прохождения медицинского осмотра у психиатра, которая поставила ему устный диагноз — "тупой" и предложила прописать его в письменной форме.

Тиктокер рассказал, что не знал ответа на вопросы типа: "Что такое H2O", "Чем поэт отличается от писателя", "Какие цвета входят в радугу", "В чем измеряется скорость автомобиля" и другие.

Сам молодой человек свои пробелы в знаниях аргументирует тем, что он этого не учил и ему это не нужно. Также miona4ka отметил, что не понимает, как эти знания могут повлиять на вождение транспортного средства и помешать ему получить водительских прав.

Напоследок тиктокер подытожил, что очень сильно расстроился из-за случившегося и чуть не впал в истерику.

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