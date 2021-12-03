"Мене обіср*ли і принизили": тіктокеру відмовили в отриманні водійських прав через незнання елементарних речей (відео)

Хлопцю відмовили в отриманні водійського посвідчення, адже той не відповів на питання лікарки зі шкільної програми

Популярний тіктокер "miona4ka", який має понад 94 тисячі підписників, розкритикував лікарку з медичної комісії через відмову в отриманні прав водія.

21-річний хлопець записав відеозвернення, де зі сльозами на очах розповідає про свої враження після проходження медичного огляду у психіатра, яка поставила йому усний діагноз — "тупий" та запропонувала прописати його у письмовій формі.

Тіктокер розповів, що не знав відповіді на питання типу: "Що таке H2O", "Чим поет відрізняється від письменника", "З яких кольорів складається райдуга", "В чому вимірюється швидкість автомобіля" та інші.

Сам молодик свої прогалини у знаннях аргументує тим, що він цього не вчив і йому це не потрібно в житті. Також miona4ka зазначив, що не розуміє, яким чином ці знання можуть вплинути на водіння транспортного засобу і завадити йому отримати водійські права.

Насамкінець тіктокер підсумував, що дуже сильно засмутився через те, що сталося і мало не впав в істерику.

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