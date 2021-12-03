Рус

"Мене обіср*ли і принизили": тіктокеру відмовили в отриманні водійських прав через незнання елементарних речей (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
165
Тіктокер, "Викрадач жіночих сердець" Новина оновлена 03 грудня 2021, 23:45
Тіктокер, "Викрадач жіночих сердець"

Хлопцю відмовили в отриманні водійського посвідчення, адже той не відповів на питання лікарки зі шкільної програми

Популярний тіктокер "miona4ka", який має понад 94 тисячі підписників, розкритикував лікарку з медичної комісії через відмову в отриманні прав водія.

21-річний хлопець записав відеозвернення, де зі сльозами на очах розповідає про свої враження після проходження медичного огляду у психіатра, яка поставила йому усний діагноз — "тупий" та запропонувала прописати його у письмовій формі.

Тіктокер розповів, що не знав відповіді на питання типу: "Що таке H2O", "Чим поет відрізняється від письменника", "З яких кольорів складається райдуга", "В чому вимірюється швидкість автомобіля" та інші.

Сам молодик свої прогалини у знаннях аргументує тим, що він цього не вчив і йому це не потрібно в житті. Також miona4ka зазначив, що не розуміє, яким чином ці знання можуть вплинути на водіння транспортного засобу і завадити йому отримати водійські права.

Насамкінець тіктокер підсумував, що дуже сильно засмутився через те, що сталося і мало не впав в істерику.

Нагадаємо, як Телеграф розповідав про те, яким чином уберегти дітей від "груп смерті" в соцмережах.

Теги:
#Блогер #Права #Медобстеження #Психіатр #ТікТок
Важливі події дня
Україна
Підсумки дня 3 грудня: родовище газу на Харківщині, сканадал із "голодною тусою", справу Семенченка передали до суду
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Важливі події дня
Підсумки дня 3 грудня: родовище газу на Харківщині, сканадал із "голодною тусою", справу Семенченка передали до суду
Дата публікації
Категорія
Курс гривні продовжуватиме падати
Чому дорожчає долар та хто в цьому винен?
Дата публікації
Категорія
У конкурсі також брали участь діти із Білорусі, Естонії, Казахстану.
У Сербії вчинили скандал із пропагандою терористів "ЛНР": деталі
Дата публікації
Категорія
Улюблена українцями свинина поки що не подорожчає
Головна страва на столі: наскільки в Україні подорожчає м’ясо до Нового року
Дата публікації
Категорія
Костел святого Миколая до пожежі.
Костел святого Миколая три місяці потому: реконструкція після пожежі все ще не почалася (фото)