Укр

Можно ли женщинам ходить в церковь во время месячных: в ПЦУ дали ответ

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Женщинам всегда можно ходить в церковь Новость обновлена 08 декабря 2021, 16:33
Женщинам всегда можно ходить в церковь

В ПЦУ рассказали, откуда взялся миф, что женщины не могут заходить в церковь во время месячных

Верующие знают, что женщинам во время месячных нельзя заходить в церковь, в этот период они якобы становятся не чистыми. Правда, сами священнослужители отмечают, что это миф.

Разъяснение касательно того, кому и когда можно посещать церковь появилось на странице Православной церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

В ПЦУ рассказывают, что нормы Ветхого Завета, в которых и прописаны эти ограничения, касаются скорее практичной стороны вопроса и норм гигиены. Во времена, когда были созданы эти нормы посещениях храмов, люди имели мало представления о человеческой природе и слабо понимали, как сделать так, чтобы об "этих днях" никто не узнал.

Уже в Новом Завете указано, что женщина с кровотечением подошла к Иисусу Христу и прикоснулась к его одежде в надежде на исцеление, за что он ее похвалил. Соответственно, пишут в ПЦУ, женщины с менструальными кровотечениями также могут прикасаться к святыням.

Представители ПЦУ отмечают, что женщинам в эти дни можно молиться в храме, а единственным, что может осквернить церковь, являются зло внутри человека.

Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей рассказал, почему предоставление автокефалии Православной церкви Украины не является расколом, и кто на самом деле разобщает православных христиан.

Теги:
#Женщины #Церковь #Религия #Месячные #ПЦУ
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