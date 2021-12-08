Чи можна жінкам ходити до церкви під час місячних: у ПЦУ дали відповідь

У ПЦУ розповіли, звідки взявся міф, що жінки не можуть заходити до церкви під час місячних.

Віруючі знають, що жінкам під час місячних не можна заходити до церкви, бо ніби-то у цей період вони стають не чистими. Щоправда, самі священнослужителі наголошують на тому, що це міф.

Роз’яснення щодо того, кому і коли можна відвідувати церкву, з’явилося на сторінці Православної церкви України (ПЦУ) у Facebook.

У ПЦУ розповідають, що норми Старого Завіту, в яких і прописані ці обмеження, стосуються радше практичної сторони питання та норм гігієни. У часи, коли були створені ці норми відвідин храмів, люди мали мало уявлення про людську природу і слабо розуміли, як зробити так, щоб про "ці дні" ніхто не дізнався.

Вже в Новому Завіті вказано, що жінка з кровотечею підійшла до Ісуса Христа і торкнулася його одягу, сподіваючись на зцілення, за що він її похвалив. Відповідно, пишуть у ПЦУ, жінки з менструальними кровотечами також можуть торкатися святинь.

Представники ПЦУ зазначають, що жінкам у ці дні можна молитися у храмі, а єдиним, що може осквернити церкву, є зло всередині людини.

Нагадаємо, Вселенський Патріарх Варфоломій розповів, чому надання автокефалії Православній церкві України не є розколом і хто насправді роз’єднує православних християн.