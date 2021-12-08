Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего поможет чипирование

Чипы планируют использовать исключительно в медицинских целях

Технологическая компания Илона Маска под названием Neuralink планирует уже со следующего, 2022 года, начать имплантировать микрочипы людям.

Как сообщает Insider, Neuralink занимается разработкой чипа, который будет вводить в человеческий мозг ради помощи пациентам, страдающим неврологическими расстройствами, серьезными травмами или парализованным.

Устройство будут "подшивать" добровольцам для стимулирования и записи мозговой деятельности, что может помочь найти ответы на открытые вопросы в сфере медицины и помочь человечеству в борьбе с неизлечимыми болезнями.

Как уверяет руководитель компании Илон Маск, представители и разработчики Neuralink провели уже большое количество успешных тестов на обезьянах, поэтому убеждены, что чип является безопасным и надежным для человека, а также его можно легко удалить из тела. В апреле компания-разработчик даже обнародовала видео, где животное играет в видеоигры с помощью чипа.

Маск заверил, что первыми, кто опробует разработку на себе, станут пациенты с серьезными травмами позвоночника.

Сейчас Neuralink ожидает разрешения от американского государственного регулятора и одобрения специалистами управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и уже в 2022 году начнет имплантировать чипы людям.

Также напомним, что Илон Маск решил продать свое старое имение, когда-то принадлежавшее французскому графу, и официально стал бездомным, ведь оно было последним из списка его недвижимого имущества.