Ілон Маск готовий чіпувати людей вже з наступного року: кому і від чого допоможе чіпування

Чіпи планують використовувати виключно у медичних цілях

Технологічна компанія Ілона Маска під назвою Neuralink планує вже з наступного, 2022 року, розпочати імплантувати мікрочіпи людям.

Як повідомляє Insider, Neuralink займається розробкою чіпу, який вводитиме у людський мозок заради допомоги пацієнтам, що мають неврологічні розлади, серйозні травми або паралізованим.

Пристрій "підшиватимуть" добровольцям задля стимулювання та запису мозкової діяльності, що надалі може допомогти знайти відповіді на відкриті питання у сфері медицини та допомогти людству у боротьбі з невиліковними хворобами.

Як запевняє керівник компанії Ілон Маск, представники та розробники Neuralink провели вже велику кількість успішних тестів на мавпах, тому переконані, що чіп є безпечним і надійним для людини, а також його можна легко вилучити з тіла. У квітні компанія-розробник навіть оприлюднила відео, де тварина грає у відеоігри за допомогою чіпу.

Маск запевнив, що першими, хто випробує розробку на собі, стануть пацієнти із серйозними травмами хребта.

Наразі Neuralink очікує на дозвіл від американського державного регулятора та схвалення фахівцями управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів і вже у 2022 році розпочне імплантувати чіпи людям.

Також нагадаємо, що Ілон Маск вирішив продати свій сторічний маєток, який колись належав французькому графу, та офіційно став безпритульним, адже він був останнім зі списку його нерухомого майна.