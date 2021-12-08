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Продав останню віллу: Ілон Маск офіційно поповнив список безпритульних

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Винахідник Ілон Маск Новина оновлена 08 грудня 2021, 18:09
Винахідник Ілон Маск

 Засновник компаній "SpaceX" та "PayPal" продав усю свою нерухомість

Мільярдер і винахідник Ілон Макс, який офіційно вважається одним з найбагатших людей світу став безпритульним, адже продав свій останній маєток.

Як повідомив телеканал Fox News, інженер та генеральний директор "Tesla Inc" напередодні позбувся своєї останньої нерухомості у вигляді столітньої вілли Хіллсборо, тож офіційно поповнив список безпритульних.

Зазначається, що Ілон Маск продав свої володіння, загальна площа яких 19 гектарів, за 32 мільйони доларів. Ім`я покупця не розголошується.

Цей маєток був останньою "домівкою" винахідника, адже іншу свою нерухомість він продав раніше, як і обіцяв суспільству.

Згідно з інформацією видання, садиба Guignécourt, яка належала Маску до продажу, була збудована у 1912 році французьким графом Крістіан де Гіньє, який взяв шлюб зі спадкоємицею великих статків часів "золотої лихоманки" в Каліфорнії.

Також нагадаємо, як один з найвідоміших винахідників та бізнесменів світу Ілон Маск повідомив про свої плани щодо будівництва нового університету в Техасі, який спеціалізувався б на науці та сучасних технологіях.

Теги:
#Безхатько #Винахідник #Вілла #Ілон Маск
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