"Уральская пленница": в России банда похитила невесту и избила ее семью (фото)

20-летнюю девушку похитили из-за отказа выходить замуж

В селе на юге России неизвестные мужчины ворвались в частный дом семьи и похитили оттуда 20-летнюю девушку, которую накануне один из нападавших тщетно пытался засватать для своего 15-летнего сына.

Инцидент произошел в Республике Калмыкия, в селе Приютное, пишет российский Telegram-канал.

Девушка, которую похитили из-за отказа выходить замуж

Как отмечают родственники, за несколько дней до похищения отец жениха разговаривал о свадьбе с семьей похищенной Риммы, но девушка наотрез отказалась выходить замуж за парня. Получив неожиданный ответ, ночью мужчина совместно с товарищами вооружился ножами, кастетами и палками, залез в дом и забрал невесту насильно. Родные девушки пытались их остановить, однако тщетно: их жестоко избили.

По предварительным сведениям, Римма может находиться в Челябинске, откуда она звонила родителям и сообщила, что ее удерживают силой.

Фото жениха-похитителя

Семья невесты переживает за честь красавицы, ведь, по их обычаям, девушку можно отдать замуж за перспективного жениха только так.

В настоящее время Римма находится в розыске. В ходе следствия удалось установить, что злоумышленники за несколько недель до похищения проживали в доме указанной семьи, поэтому проверяется версия относительно предварительного сговора ради кругленькой суммы выкупа.

Фото угонщиков

Ранее "Телеграф" писал, как на Днепре, недалеко от вокзала, прямо посреди белого дня, неизвестные мужчины напали на прохожего, жестоко его избили и силой затолкав в автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Инцидент удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.