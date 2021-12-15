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"Уральська полонянка": в Росії банда викрала наречену і побила її сім'ю (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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"Уральська полонянка": в Росії банда викрала наречену і побила її сім'ю (фото)

20-річну дівчину викрали через відмову виходити заміж

У селі на півдні Росії невідомі чоловіки увірвалися до приватного дому та викрали звідти 20-річну дівчину, яку напередодні один із нападників марно намагався засватати для свого 15-річного сина.

Інцидент трапився у Республіці Калмикія, в селі Приютне — пише Telegram-канал РФ.

Дівчина, яку викрали через відмову виходити заміж
Дівчина, яку викрали через відмову виходити заміж

Як зазначають родичі, за кілька днів до викрадення батько нареченого мав розмову щодо весілля із родиною викраденої Римми, але дівчина навідріз відмовилася виходити заміж за хлопця. Отримавши неочікувану відповідь, уночі чоловік спільно з товаришами озброїлись ножами, кастетами та палицями, залізли до помешкання та забрали наречену силоміць. Рідні молодої жінки намагалися їх зупинити, проте марно: їх жорстоко побили.

За попередніми відомостями, Римма може перебувати у Челябінську, звідки дівчина дзвонила батькам та повідомила, що її тримають силою.

Фото нареченого-викрадача
Фото нареченого-викрадача

Родина нареченої переживає за честь красуні, адже за їхніми звичаями дівицю можна віддати заміж за перспективного нареченого тільки так.

Наразі Римма перебуває у розшуку.

Під час слідства правоохоронцям вдалося встановити, що викрадачі упродовж кількох тижнів до викрадення проживали у будинку родини, тож перевіряється версія щодо попередньої змови заради кругленької суми викупу.

Фото викрадачів
Фото викрадачів

Раніше "Телеграф" писав, як у Дніпрі, неподалік вокзалу, прямо посеред білого дня, невідомі чоловіки напали на перехожого, жорстоко його побили та силою заштовхавши в автомобіль, повезли у невідомому напрямку. Інцидент вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження.

Теги:
#Викрадення #Урал #Фото #Викуп #Розшук #Калмикія
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