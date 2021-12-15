Укр

"Обиженный" коралл чуть не убил всю семью в России

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Коралл "Зоантус"
Коралл "Зоантус"

Мужчина хотел вырезать кораллы из аквариума, но те "обиделись" и чуть не убили его, жену и их 9-летнюю дочь

В России целая семья попала в больницу из-за тяжелого отравления. Виновными считают обычную растительность из аквариума, которую накануне решил очистить 35-летний хозяин квартиры.

Как пишет Telegram-канал Baza, инцидент произошел 12 декабря, когда житель Москвы решил избавиться от кораллов-зоантусов, надоевших семье аквариумистов. Мужчина решил их срезать, однако убрать корни ему просто так не удавалось, поэтому он решил вымочить зоантусов в горячей воде.

Во время очистки окаменелостей москвич внезапно почувствовал себя плохо: ему заложило уши, началась насморк и зуд, резко подскочила температура, немели руки и ноги. Состояние его жены и 9-летней дочери также резко ухудшилось, из-за чего семья сразу вызвала скорую, медики которой госпитализировали их в больницу.

Как оказалось впоследствии, зоантусы – один из видов кораллов, которые "не любят", когда их беспокоят. В эти моменты они сильно "раздражаются" и начинают выделять ядовитый палитоксин, который и вызвал тяжелое отравление у всех членов семьи.

К счастью, папу, маму и девочку медикам удалось спасти. Их состояние стабилизировалось.

А мы напомним, как ранее "Телеграф" писал, об еще одном случае загадочного отравления, случившегося в России, где в многоквартирном доме при странных обстоятельствах скончались два человека, а еще шестеро — попали в больницу.

Теги:
#Отравление #Москва #Россия #Госпитализация #Коралл
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