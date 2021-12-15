"Ображений" корал мало не вбив усю сім'ю в Росії

Чоловік хотів вирізати корали з акваріума, але ті "образилися" і ледь не вбили його, дружину та їх 9-річну доньку

У Росії ціла родина потрапила до лікарні через тяжке отруєння. Винними вважають звичайну рослинність з акваріума, який напередодні вирішив почистити 35-річний господар.

Як пише Telegram-канал Baza, інцидент трапився 12 грудня, коли житель Москви вирішив позбавитися від коралів-зоантусів, які набридли сімʼї акваріумістів. Чоловік хотів їх зрізати, однак прибрати коріння йому просто так не вдавалося, тож він вирішив вимочити зоантусів у гарячій воді.

Під час очищення скам'янілостів москвич раптово відчув себе зле: йому позакладало вуха, почалася нежить та свербіж, різко підскочила температура, німіли руки та ноги. Його дружина та 9-річна донька також різко занедужали, через що родина одразу викликала "швидку", медики якої госпіталізували їх до лікарні.

Як виявилося згодом, зоантуси — один з видів коралів, які "не люблять", коли їх турбують. У ці моменти вони сильно "дратуються" та починають виділяти отруйний палітоксин, який і спричинив тяжке отруєння у всіх членів родини.

На щастя, тата, маму та дівчинку медикам вдалося врятувати. Їх стан стабілізували.

А ми нагадаємо, як раніше "Телеграф" писав про ще один випадок загадкового отруєння, який трапився в Росії, де у багатоквартирному будинку за дивних обставин померли двоє людей, а ще шестеро — потрапили до лікарні.