Как получить повышение: 7 простых советов для быстрого продвижения по карьерной лестнице

Секреты карьерного роста в семи пунктах

Повышение – это непростая задача для каждого работника. Но благодаря ему каждый человек может почувствовать сильный толчок и понимание того, что карьера не стоит на месте.

Как известно из результатов опроса среди жителей Украины, вопросом зарплаты и ее систематического увеличения задаются 63% человек.

Да, попытки продвинуться по карьерной лестнице не из простых, но есть несколько способов, придерживаясь которых, получить повышение станет гораздо легче.

Здоровый крепкий сон и раннее пробуждение

Исследователям уже давно удалось доказать связь между недосыпанием и постоянной нервозностью. По их данным потеря хотя бы двух часов крепкого сна из восьми рекомендованных, провоцирует повышение агрессии и усталости. Поэтому убеждение, в том, что если будете спать меньше - больше будете успевать, в этом случае не работает.

Не стрессовать и четко оценивать свои умения

Регулярный стресс может повлечь за собой развитие нервных расстройств, что в дальнейшем провоцирует многочисленные проблемы со здоровьем. Необходимо научиться меньше реагировать на окружающие стрессовые факторы и выработать умение самоконтроля, ведь это сильно влияет на спокойную реакцию на критику и уменьшает переживания из-за неудач на работе.

Отстаивайте свои интересы и будьте уверены в своих будущих достижениях.

Заранее составляйте планы на следующий день и определитесь с карьерными целями

Чтобы успевать больше, вам нужно отчасти освоить навыки тайм-менеджмента. Заведите блокнот, куда будет записываться все планы на день и время для запланированных встреч. Блокнот можно использовать в виде личного дневника, куда вы будете записывать свои цели и рабочие планы. Это поможет конкретизировать свои действия и придерживаться четкого плана достижения цели.

Больше общение и желание стать лидером в коллективе

Обычно работодатели видят идеального сотрудника в виде командного игрока, всегда работающего совместно с другими работниками на благо компании. Руководителям всегда нужны лидеры, благодаря которым другие будут вдохновляться на новые свершения.

Будьте доброжелательны и больше общайтесь с коллегами, ведь именно дружелюбные сотрудники, как правило, быстрее всего продвигаются по карьерной лестнице, в отличие от "волков-одиночек".

Не бойтесь нового и будьте готовы принять вызов

Докажите своему работодателю, что вы стремитесь к постоянному развитию и самосовершенствованию. Всегда старайтесь ухватиться за новые предложения и находите время для обучения, если не очень понимаете, что ввязались.

Именно систематическое самообразование – это важная составляющая вашего резюме, позволяющая воспринимать вас как человека с гибким умом и готового к резким изменениям между проектами. Тренируйте свой мозг и учитесь стратегическому планированию.

Самостоятельно мотивируйте себя

Никогда не опускайте руки и не обращайте внимания на неудачи, даже если они были систематическими. Это делает вас сильнее и закаляет вагу эмоциональную устойчивость. В моменты неудач попробуйте вспомнить "для чего это все" и уверенно двигайтесь дальше.

Вдохновляйтесь чужим примером и сражайтесь с вредными привычками. Становитесь сильнее!

Прокачайте hard и soft skills

Soft skills, которые в народе называют "гибкими навыками" — это сочетание нескольких социальных и коммуникативных навыков, благодаря каким проще ладить и находить гармонию в работе с другими людьми.

Hard skills – конкретные четко определенные профессиональные навыки.

Внимательно анализируйте себя и происходящее вокруг. Составляйте планы, которые помогут проще и быстрее выполнять работу, занимайтесь практикой.

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