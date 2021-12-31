Як отримати підвищення: 7 простих порад для швидкого просування по кар`єрних сходах

Секрети кар'єрного росту у семи пунктах

Підвищення — це непросте завдання для кожного працівника. Але завдяки йому кожна людина може відчути сильний поштовх та чітке розуміння того, що кар'єра не стоїть на місці.

Як відомо з результатів опитування серед жителів України, питанням зарплати та її систематичного збільшення переймаються 63% осіб.

Так, спроби просунутись по кар'єрних сходах не з простих, але є кілька способів, дотримуючись яких, отримати підвищення стане набагато легше.

Здоровий міцний сон та раннє пробудження

Дослідникам вже давно вдалося довести зв’язок між недосипанням і постійною знервованістю. За їх даними втрата хоча б двох годин міцного сну з восьми рекомендованих, провокує підвищення агресії та втоми. Тому переконання, в тому, що якщо спатимете менше, більше встигатимете у цьому випадку не працює.

Не стресувати і чітко оцінювати свої вміння

Регулярний стрес може спричинити розвинення нервових розладів, що в подальшому провокує численні проблеми зі здоров'ям. Потрібно навчитися менше реагувати на навколишні стресові чинники та виробити вміння самоконтролю, адже це сильно впливає на спокійну реакцію на критику та зменшує переживання через невдачі на роботі. Відстоюйте свої інтереси та будьте впевненими у своїх майбутніх досягненнях.

Заздалегідь визначайтеся з планами на прийдешній день та визначтеся з кар'єрними цілями

Аби встигати більше, вам потрібно частково освоїти навички тайм-менеджменту. Заведіть блокнот, куди записуватиме усі плани на день та час для запланованих зустрічей. Блокнот також можна використовувати у вигляді особистого щоденника, куди ви будете записувати свої цілі та робочі плани. Це допоможе конкретизувати свої дії та дотримуватися чіткого плану для досягнення мети.

Більше спілкування та бажання стати лідером у колективі

Зазвичай роботодавці бачать ідеального робітника у вигляді командного гравця, котрий завжди працює спільно з іншими працівниками на благо компанії. Керівникам завжди потрібні лідери, завдяки яким інші надихатимуться на нові звершення.

Будьте доброзичливими та більше спілкуйтеся з колегами, адже саме дружні працівники, як правило, найшвидше просуваються кар'єрними сходами, на відміну від "вовків-одинаків".

Не бійтеся нового та будьте готовими прийняти виклик

Доведіть своєму роботодавцеві, що ви прагнете постійного розвитку та самовдосконалення. Завжди пробуйте вхопитись за нові пропозиції та знаходьте час для навчання, якщо не дуже розумієтеся в тому, у що вв'язалися.

Саме систематична самоосвіта — це важливе складова вашого резюме, яка дозволяє сприймати вас як людину із гнучким розумом та готовою до різких змін між проєктами. Тренуйте свій мозок і навчайтеся стратегічному плануванню.

Самостійно мотивуйте себе

Ніколи не опускайте руки і не зважайте на невдачі, навіть якщо вони були систематичними. Це лише робить вас сильнішим та загартовує вагу емоційну стійкість. У моменти невдач спробуйте згадати "для чого це все" і впевнено рухайтеся далі.

Надихайтеся чужим прикладом та боріться із шкідливими звичками. Ставайте сильнішими!

Прокачайте hard і soft skills

Soft skills, які в народі називають "гнучкими навичками" — це поєднання кількох соціальних та комунікативних навичок, завдяки яким простіше ладнати та знаходити гармонію в роботі з іншими людьми.

Hard skills — конкретні чітко визначені професійні навички.

Уважно аналізуйте себе та те, що відбувається навколо. Складайте плани, які допоможуть простіше та швидке виконувати роботу, займайтеся практикою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно відсвяткувати новорічні свята, аби не розоритися на придбанні продуктів до святкового столу.