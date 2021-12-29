Як не розоритися на продуктах до Нового року: поради експерта

Продукти до свят подорожчали приблизно на чверть від своєї вартості

Новий 2022 рік все ближче, а багато українців досі вирішують, яким буде їхнє меню у святкову ніч. Відомо одне — на стандартний набір продуктів доведеться витратити трохи більше 1800 гривень. При цьому можливість заощадити все одно лишається.

Як не розоритись перед святами остаточно, розповів голова Асоціації франчайзингу Андрій Кривоніс, передає "Українське радіо".

Головні правила економії

За словами експерта, практично всі продукти перед новорічними та різдвяними святами стрибнули в ціні. У середньому ця різниця становить близько 25%. Подібне відбувається тому, що більшість українців закуповують практично ті самі товари напередодні застілля.

Кривоніс дає кілька слушних порад для того, щоб не залишити в магазині весь місячний бюджет.

Не готуйте "стандартних" страв. Багато хто не розуміє, як можна провести Новий рік без олів’є чи шуби, але саме на таких звичках ми й втрачаємо зайві гроші (натомість отримуємо зайві кілограми). Якщо ж готувати менш традиційні страви, то закупівля продуктів коштуватиме набагато дешевше.

Багато хто не розуміє, як можна провести Новий рік без олів’є чи шуби, але саме на таких звичках ми й втрачаємо зайві гроші (натомість отримуємо зайві кілограми). Якщо ж готувати менш традиційні страви, то закупівля продуктів коштуватиме набагато дешевше. Розглядайте дорогі продукти. За словами Андрія Кривоноса, перед святами найчастіше у вартості підвищуються дешевші товари. А ось і без того дорогі (і цілком якісні) залишаються у своєму попередньому ціновому діапазоні.

За словами Андрія Кривоноса, перед святами найчастіше у вартості підвищуються дешевші товари. А ось і без того дорогі (і цілком якісні) залишаються у своєму попередньому ціновому діапазоні. Не уникайте імпортних товарів. Експерт пояснює, що в 2021 році частина імпортних продуктів є більш доступними, ніж їхні вітчизняні аналоги. Тому слід ретельніше дивитись не лише на цінники, а й на країну-виробника.

Експерт пояснює, що в 2021 році частина імпортних продуктів є більш доступними, ніж їхні вітчизняні аналоги. Тому слід ретельніше дивитись не лише на цінники, а й на країну-виробника. Користуйтесь акціями. Звичайно ж, не всі знижки насправді є вигідними, каже Андрій Кривоніс. Проте найчастіше під час акцій вартість окремих продуктів дійсно нижча за собівартість. Варто лише уважніше вивчати цінники.

Звісно, багато сімей уже визначилися з тим, що будуть їсти на Новий рік. Але якщо раптом вирішите прислухатися до порад експерта щодо нестандартності, можете ознайомитися з трьома смачними салатами, які легко можуть замінити звичний олів’є.

Також "Телеграф" підказував, як приготувати барвистий "Тигровий" торт, який точно оцінять діти і, абсолютно точно, символ 2022 року — Тигр.