Удобно и доступно: названы топ-5 стран для отдыха украинцев в 2022 году
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Жители Украины уже определились с планами на поездки в 2022 году
В Украине выбрали пятерку популярнейших направлений, куда украинцы планируют поехать на отдых в новом, 2022 году.
Как сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на информацию от портала Aviasales, окончательные выводы по самым желаемым странам, куда планируют уехать на отдых украинцы, были сделаны на базе анализа бронирования билетов в преддверии новогодних праздников.
Отмечается также, что наибольшее количество заказов к Новому году от жителей Украины касалось путешествий в разные города Италии.
Второе место заняла живописная Грузия, третье — Польша.
К примеру, билеты на экономкласс в Рим разные украинские туристические компании продают от 1680 грн, а вот путешествие в Прагу стоит примерно 1540 гривен в одну сторону.
Что касается ранних бронирований на 2022 год, то самыми популярными направлениями среди украинцев стали:
1. Турция;
2. Италия;
3. Германия;
4. Испания;
5. Грузия.
Также отмечается, что летом 2022 года на первое место среди желаемых стран отдыха среди жителей Украины вышла Италия, на втором плотно "сидит" Грузия, а третье место заняла Турция.
Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский обнародовал семь весомых событий, ожидающих жителей украинского государства в текущем, 2022 году.
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