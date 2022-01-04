Удобно и доступно: названы топ-5 стран для отдыха украинцев в 2022 году

Жители Украины уже определились с планами на поездки в 2022 году

В Украине выбрали пятерку популярнейших направлений, куда украинцы планируют поехать на отдых в новом, 2022 году.

Как сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на информацию от портала Aviasales, окончательные выводы по самым желаемым странам, куда планируют уехать на отдых украинцы, были сделаны на базе анализа бронирования билетов в преддверии новогодних праздников.

Отмечается также, что наибольшее количество заказов к Новому году от жителей Украины касалось путешествий в разные города Италии.

Второе место заняла живописная Грузия, третье — Польша.

К примеру, билеты на экономкласс в Рим разные украинские туристические компании продают от 1680 грн, а вот путешествие в Прагу стоит примерно 1540 гривен в одну сторону.

Что касается ранних бронирований на 2022 год, то самыми популярными направлениями среди украинцев стали:

1. Турция;

2. Италия;

3. Германия;

4. Испания;

5. Грузия.

Также отмечается, что летом 2022 года на первое место среди желаемых стран отдыха среди жителей Украины вышла Италия, на втором плотно "сидит" Грузия, а третье место заняла Турция.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский обнародовал семь весомых событий, ожидающих жителей украинского государства в текущем, 2022 году.