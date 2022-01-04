Зручно та доступно: названо топ-5 країн для відпочинку українців у 2022 році

Жителі України вже визначились із планами на подорожі у 2022 році

В Україні обрали п'ятірку найпопулярніших напрямків, куди українці планують поїхати на відпочинок у новому, 2022 році.

Як повідомляє видання РБК-Україна, посилаючись на інформацію від порталу Aviasales, кінцеві висновки щодо найбажаніших країн, куди планують поїхати на відпочинок українці, були зроблені на базі аналізу бронювання квитків на новорічні свята.

Відзначається також, що найбільша кількість замовлень до Нового року від жителів України стосувалася подорожей до різних міст Італії.

Друге місце посіла мальовнича Грузія, а третє — Польща.

До прикладу, білети на економклас до Риму різні українські туристичні компанії продають від 1680 грн, а от подорож до Праги коштує приблизно 1540 гривні в одну сторону.

Що стосується ранніх бронювань на 2022 рік, то найпопулярнішими напрямками серед українців стали такі:

1. Туреччина;

2. Італія;

3. Німеччина;

4. Іспанія;

5. Грузія.

Також відзначається, що влітку 2022 року на перше місце серед бажаних країн для відпочинку серед жителів України вийшла Італія, на другому щільно "сидить" Грузія, а третє місце зайняла Туреччина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський оприлюднив сім вагомих подій, які очікують на жителів української держави у поточному, 2022 році.