Как проверить чистоту в гостиничном номере: простой лайфхак (видео)

Эксперты советуют не ходить босиком в номерах отелей

Если вы любите ходить без тапочек, лучше делать это где угодно, но не в отелях, ведь пол в номерах убирают недостаточно тщательно.

Об этом заявила популярная американская блогер и специалист по клинингу Алисса, более известная под никнеймом "alyssascleaningcompany" на своей странице в Tik Tok. Также женщина объяснила, как проверить чистоту пола в гостиничных номерах и добавила видео с простым лайфхаком.

Довольно часто путешествуя и останавливаясь на ночлег в гостиницах женщина пользуется экспресс-методом проверки чистоты, который назвала "тестом с бумажными полотенцами". Именно им она и поделилась со своими подписчиками.

На кадрах видно, как Алисса брызгает на чистый, на первый взгляд, пол из пульверизатора, а затем проводит по нем белой бумажной салфеткой. Уже после одного протирания бумага становится грязной.

Простой лайфхак от американской блогерши

В комментариях под публикацией пользователи сети становятся на защиту уборщиц гостиниц, отмечая, что у них очень мало времени, чтобы качественно убраться в номере. Обычно на чистку комнаты у работников не более семи минут.

Алисса с этим не согласилась и отметила, что всегда оплачивает уборку в комнатах и, независимо от того, кто виноват в таком состоянии номеров — руководство или сами уборщицы, это не приемлемо и не нормально.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одной из египетских гостиниц отравились четыре десятка туристов и показал, как она выглядит и сколько стоит проживание в ее номерах.