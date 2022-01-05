Як перевірити чистоту у готельному номері: простий лайфхак (відео)

Експерти радять не ходити босоніж у номерах готелів

Якщо ви полюбляєте ходити без капців, краще робити це деінде, але не у готелях, адже підлогу у номерах прибирають недостатньо ретельно.

Про це заявила популярна американська блогерка та спеціаліст з клінінгу Алісса, біль відома під нікнеймом "alyssascleaningcompany" на своїй сторінці у Tik Tok. Також жінка пояснила, як перевірити чистоту підлоги у готельних номерах та додала відео із простим лайфхаком.

Фахівчиня, яка доволі часто подорожує та зупиняється на ночівлю у готелях, поділилася з підписниками експрес-методом швидкої перевірки чистоти, який назвала "тестом із паперовими рушниками".

На кадрах видно, як блогерка бризкає на чисту, на перший погляд, підлогу із пульверизатора, а потім проводить по ній білою паперовою серветкою. Вже після одного протирання рушник став брудним.

Простий лайфхак від американської блогерки

У коментарях під дописом користувачі мережі стають на захист прибиральниць готелів, зазначаючи, що вони мають дуже мало часу на те, щоб ідеально прибрати у номері. Зазвичай на чистку кімнати працівники мають не більше семи хвилин.

Алісса з цим не погодилася та відзначила, що завжди оплачує прибирання в кімнатах і, незалежно від того, хто винен у такому стані номерів — керівництво чи самі прибиральниці, це не є прийнятним і нормальним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з єгипетських готелів отруїлися чотири десятки туристів та показав, як він виглядає і скільки коштує поживання в його номерах.