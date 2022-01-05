Рус

Як перевірити чистоту у готельному номері: простий лайфхак (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
Як перевірити, чи чиста підлога в готельному номері?
Як перевірити, чи чиста підлога в готельному номері?

Експерти радять не ходити босоніж у номерах готелів

Якщо ви полюбляєте ходити без капців, краще робити це деінде, але не у готелях, адже підлогу у номерах прибирають недостатньо ретельно.

Про це заявила популярна американська блогерка та спеціаліст з клінінгу Алісса, біль відома під нікнеймом "alyssascleaningcompany" на своїй сторінці у Tik Tok. Також жінка пояснила, як перевірити чистоту підлоги у готельних номерах та додала відео із простим лайфхаком.

Фахівчиня, яка доволі часто подорожує та зупиняється на ночівлю у готелях, поділилася з підписниками експрес-методом швидкої перевірки чистоти, який назвала "тестом із паперовими рушниками".

На кадрах видно, як блогерка бризкає на чисту, на перший погляд, підлогу із пульверизатора, а потім проводить по ній білою паперовою серветкою. Вже після одного протирання рушник став брудним.

Простий лайфхак від американської блогерки

У коментарях під дописом користувачі мережі стають на захист прибиральниць готелів, зазначаючи, що вони мають дуже мало часу на те, щоб ідеально прибрати у номері. Зазвичай на чистку кімнати працівники мають не більше семи хвилин.

Алісса з цим не погодилася та відзначила, що завжди оплачує прибирання в кімнатах і, незалежно від того, хто винен у такому стані номерів — керівництво чи самі прибиральниці, це не є прийнятним і нормальним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з єгипетських готелів отруїлися чотири десятки туристів та показав, як він виглядає і скільки коштує поживання в його номерах.

Теги:
#Готель #Блогер #Бруд #Лайфхак #Ходити босоніж #Відео #Tik Tok
В Алмати підтягнули силовиків
Новини СНД
Відключено інтернет, на вулицях вибухи та сутички з поліцією: що відбувається в Казахстані на третій день протестів (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Алмати підтягнули силовиків
Відключено інтернет, на вулицях вибухи та сутички з поліцією: що відбувається в Казахстані на третій день протестів (відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський приїхав до Карпат з охороною.
Приїхав на боротьбу з олігархом? Зеленський оселився в Буковелі в одному готелі з Коломойським
Дата публікації
Категорія
Медики закликають не панікувати, проте вірус до кінця не вивчений і може протікати складніше звичайного ковіду
"Флурона" вже по сусідству з Україною: що відомо про нову хворобу
Дата публікації
Категорія
В Асоціації рієлторів України розповіли, коли ціни на житло почнуть рости
Коли найвигідніше купувати квартиру у 2022 році: думка експертів
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов за рік збільшив статки на 55%
Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки досягли майже 25% бюджету України