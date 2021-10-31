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Далеко не найдешевший: як виглядає готель у Хургаді, де отруїлися десятки туристів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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AMC Royal Hotel, де отруїлися туристи Новина оновлена 31 жовтня 2021, 13:08
AMC Royal Hotel, де отруїлися туристи

На лікарняне ліжко через отруєння у цьому готелі потрапили 40 людей

У Єгипті навколо чотиризіркового готелю під назвою AMC Royal Hotel спалахнув скандал через те, що щонайменше 40 його постояльців потрапили до лікарні з харчовим отруєнням. Більшість туристів виявилися громадянами РФ, серед них і діти.

Скільки коштує проживання у цьому готелі та які ще є нюанси – розбирався "Телеграф".

Готель AMC Royal Hotel, що знаходиться в Хургаді, є одним з найдорожчих готелів. За дві ночі за двомісний номер доведеться віддати майже 8 тисяч гривень за тарифом "Все включено". У самій Хургаді середня ціна за таким тарифом коливається в межах 4-5 тисяч, а сезонні пропозиції в деяких готелях можна знайти і за 3 тисячі гривень.

За мірками booking.com AMC Royal Hotel є досить непоганим готелем. Його рейтинг становить 7,3 бали — що відповідає хорошому, а персонал набрав 7,9 балів за здатність допомогти у вирішенні питань мешканців.

До речі, дуже багато відвідувачів цього готелю скаржилися на те, що тут їжа одноманітна, а деякі писали, що траплялися несмачні страви. Декому бракувало риби, а ще одному відвідувачу пошкодували дати фініків у дорогу.

Додамо, що після масового отруєння постояльців цей готель у Єгипті закрили, але вже за добу він продовжив працювати, не зважаючи на заборону. Інтер’єр та екстер’єр готелю виглядає дуже гарно, що до останнього часу приваблювало відвідувачів. Проте, цілком імовірно, що після останнього інциденту готель зазнає репутаційних втрат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві в ніч на 29 жовтня в одному з місцевих готелів убили чоловіка.

Теги:
#Єгипет #Туристи #Скандал #Харчове отруєння #Готель
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