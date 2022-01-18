До или после завтрака? Специалисты рассказали, когда лучше чистить зубы

Процесс чистки зубов перед завтраком может повлиять на вкусовые рецепторы.

Процесс чистки зубов – ежедневное дело для каждого человека. Стоматологи рекомендуют делать это дважды в день, чтобы зубная эмаль была здоровой и чистой, однако есть еще один вопрос, который беспокоит граждан — лучше чистить зубы до еды или после нее? Особенно этот вопрос актуален с утра.

Как передает IFLS, ответ на этот вопрос нашли учёные.

Когда нужно чистить зубы?

Ни для кого не секрет, что в большинство зубных паст входит лаурилсульфат натрия, помогающий в образовании пены для лучшей чистки зубов. Вместе с тем этот компонент влияет на человеческие вкусовые рецепторы, в частности, подавляет ощущение сладкого и разрушает молекулы жира, которые блокируют горечь. Это может означать, что чистка зубов непосредственно перед завтраком может повлиять на вкус пищи, однако даже несмотря на это дантисты советуют чистить зубы до еды, а не после нее.

Все дело в том, что за ночь в полости рта образуется огромное количество бактерий, оказывающих крайне негативное влияние на зубную эмаль. Еда в таком случае может только усугубить ситуацию, ведь также способна пагубно влиять на защитный слой зубов.

Стоматологи советуют обращать внимание на зубные пасты с фтором, покрывающим эмаль дополнительным защитным слоем и помогающими от "агрессивной" пищи.

Еще одно преимущество чистки зубов перед завтраком в том, что этот процесс вызывает выделение слюны, а оно, как известно, помогает в процессе расщепления пищи.

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