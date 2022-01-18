До чи після сніданку? Фахівці розповіли, коли краще чистити зуби

Процес чищення зубів перед самим сніданком може вплинути на смакові рецептори.

Процес чищення зубів — щодення справа для кожної людини. Стоматологи рекомендують робити це двічі на день, аби зубна емаль була здоровою та чистою, однак є ще одне питання, яке турбує громадян — краще чистити зуби до їжі чи після неї? Особливо це питання актуальне зранку.

Як передає IFLS, відповідь на це питання знайшли науковці.

Коли треба чистити зуби?

Ні для кого не секрет, що у більшість зубних паст входить лаурилсульфат натрію, який допомагає в утворенні піни для кращого чищення зубів. Разом з тим, цей компонент впливає на людські смакові рецептори, зокрема, пригнічує відчуття солодкого та руйнує молекули жиру, які блокують гіркоту. Це може означати, що чищення зубів безпосередньо перед сніданком може вплинути на смак їжі, однак навіть попри це дантисти радять чистити зуби до їжі, а не після неї.

Вся річ у тому, що за ніч у ротовій порожнині утворюється величезна кількість бактерій, які мають вкрай негативний вплив на зубну емаль. Їжа у такому випадку може лише погіршити ситуацію, адже також здатна впливати на захисний шар зубів.

Стоматологи радять звертати увагу на зубні пасти з фтором, який покриває емаль додатковим захисним шаром і допомагає від "агресивної" їжі.

Ще одна перевага чищення зубів перед сніданком у тому, що цей процес викликає виділення слини, а вона, як відомо, допомагає у процесі розщеплення їжі.

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