Як доглядати за шкірою взимку - декілька простих порад

У зимовий період шкіра потребує посиленого захисту, попри те, що сама є захисним бар`єром тіла

Для того, щоб під час холодної пори року шкіра залишалася захищеною, за нею потрібно постійно та, головне, правильно доглядати, адже саме в цей період вона найбільш вразлива.

Міністерство здоровʼя України (МОЗ) оприлюднило головні рекомендації, яких потрібно дотримуватися взимку.

Фахівці радять прикривати відкриті ділянки тіла, якщо ви маєте дуже суху шкіру. Особливо треба бути уважними під час вітряної погоди — вдягати шапку, рукавички та шарф.

Під час миття посуду або прибирання в квартирі за допомогою миючих засобів, краще використовувати гумові рукавички, а після натерти руки зволожуючим кремом. Обрати необхідний засіб вам допоможе лікар. Він підбере крем за типом шкірі, враховуючи всі проблемні ділянки.

Гель для душу потрібно обирати такий, що має у складі зволожувальні компоненти.

У приміщеннях узимку радять використовувати зволожувачі повітря.

Приймати ванну або душ краще у теплій, а не у гарячій воді. А шкіру після миття потрібно просто промокувати рушником, а не терти.

Також зимою потрібно користуватися сонцезахисними кремами з SPF не менш як 30 та захистом від UVA і UVB променів.

Гостру їжу та алкоголь радять у цей період обмежити.

Корисним буде й розпилення на шкіру термальної води.

І, як улітку, так і в холодний період року, головне не забувати про необхідність споживання чистої води — від 1,5 до 2 літрів на день.

Спеціалісти відзначають, якщо не доглядати за шкірою належним чином, це може спровокувати появу атопічного дерматиту або навіть розвиток деяких інфекцій.

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