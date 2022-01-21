"Г*вном не пахнет": россияне набросились на музыканта, уехавшего из РФ

Мужчину оскорбляли и спрашивали, почему он до сих пор интересуется страной.

Российский певец и музыкант Михаил Ежов, уехавший из России семь лет назад опубликовал в своем "Твиттере" обращение к оставшимся в РФ согражданам вопрос, стало ли лучше с момента его отъезда.

Ежов отметил, что ему говорили, что без него будет лучше.

Сообщение Михаила Ежова

В ответ на твит на мужчину посыпались оскорбления. Его назвали "г*вном" и сказали, что хорошо бы чтобы он еще "десяток таких прихватил с собой". Музыканта также обвинили в том, что он продолжает интересоваться судьбой своей родины.

Нашлись среди комментаторов и те, кто мужчину поддержал и отметил, что за прошедшие годы лучше не стало. Написали также, что не уезжают, поскольку "хочется навести порядок".

Михаил Ежов, лидер "ЕжоFFBand" известен своими сатирическими песнями и анимациями на политические темы. Из Санкт-Петербурга он переехал в одну из европейских стран. В соцсетях автора — фото из Болгарии, Сербии и других стран.

Ранее "Телеграф" писал про россиянина, задержанного в аэропорту "Борисполь". Мужчина притворялся агентом спецслужб РФ, рассказывал, о близости к российскому президенту и заявил, что ему угрожает опасность. Прибыл он из Абу-Даби.