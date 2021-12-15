"Это я попросил Америку помочь Украине": россиянин притворился агентом ФСБ и раскрыл планы Путина (видео)

Мужчина утверждает, что оставил службу в России и хочет сотрудничать с украинскими спецслужбами

В Борисполе задержали россиянина, который притворялся агентом спецслужб и сообщил о многолетнем стаже работы в "команде Путина".

Об этом в среду, 15 декабря, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, по информации которого, мужчина прибыл в киевский аэропорт рейсом из Абу-Даби.

Во время прохождения паспортного контроля он предоставил документы, выданные на имя 45-летнего гражданина Российской Федерации, однако во время проверки мужчина заверил, что это "прикрытие" и паспорт недействителен.

По его словам, у него за плечами — огромный стаж работы в спецслужбах ФСБ и ГРУ России. Также россиянин якобы сотрудничал и был членом "команды Путина", и, конечно же, "мнимый агент" рассчитывал получить за свой плодотворный труд вознаграждение в виде медали "героя России".

Сейчас мужчина скрывается, ведь его "жестко обманули и регулярно совершают в его сторону атаки, посягают на жизнь". Именно поэтому россиянин принял решение попросить о защите и помощи представителей украинских спецслужб.

Естественно, в Украине словам мужчины не поверили и в страну его не пропустили.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Борисполе произошло задержание пропагандиста из России, который больше года скрывался от правоохранительных органов.