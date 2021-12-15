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"Це я попросив Америку допомогти Україні": росіянин прикинувся агентом ФСБ і розкрив плани Путіна (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Столичний прикордонник Новина оновлена 15 грудня 2021, 11:01
Столичний прикордонник

Росіянин стверджує, що покинув службу в Росії та хоче співпрацювати з українськими спецслужбами

У Борисполі затримали росіянина, який вдавав із себе агента спецслужб та повідомив про багаторічний стаж роботи у "команді Путіна".

Як у середу, 15 грудня, на сторінці у своєму Telegram-каналі повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України, чоловік прибув до київського аеропорту рейсом з Абу-Дабі.

Під час проходження паспортного контролю він надав документи, видані на ім’я 45-річного громадянина Російської Федерації, проте під час перевірки чоловік запевнив, що це "прикриття" і паспорт є недійсним

За його словами, він має за плечима величезний стаж співпраці зі спецслужбами ФСБ і ГРУ Росії. Тривалий час співпрацював та був членом "команди Путіна", і розраховував отримати за свою плідну працю винагороду у вигляді медалі "героя Росії".

Зараз чоловік нібито переховується, адже його жорстко обманули та регулярно здійснюють в його сторону атаки, посягають на життя. Саме тому росіянин прийняв рішення попросити про захист та допомогу у представників українських спецслужб.

Звичайно, в Україні словами чоловіка не повірили і в країну його не пропустили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Борисполі відбулось затримання пропагандиста з Росії, який понад рік переховувався від правоохоронних органів.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Затримання #ФСБ #Бориспіль #Прикордонник
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