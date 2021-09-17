Закликав до поділу України та порушення кордонів: у Борисполі затримали проросійського пропагандиста

У групі з агітатором було ще двоє злочинців, затриманих ще у 2020 році.

Працівники Служба безпеки України у Борисполі затримали проросійського пропагандиста, який закликав до поділу України і понад рік переховувався від правоохоронців.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Затриманий злочинець належить до групи інтернет-агітаторів, котрі поширюють в Україні російську пропаганду.

Зловмисника викрили ще влітку 2020 року і весь цей час його не могли знайти. Попри те, що пропагандист був у розшуку, він продовжував поширювати проросійську інформацію на YouTube і в телеграм-каналах.

Основною метою злочинця було поширення закликів до порушення кордонів України та створення у деяких областях окремих державних утворень. Окрім того, він неодноразово брав участь у випусках на російських каналах, налаштованих проти України.

Група інтернет-агентів, до якої входив чоловік, потрапила в руки СБУ ще минулого року. Всього вона складалася із трьох учасників — організатора злочинної діяльності, котрий мешкав у Луганську, ‒ адміністратора ютуб-каналу, а також редактора проросійського інтернет-ресурсу. Всім їм уже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків працівники СБУ знайшли сценарії компаній повалення української держави та звіти про їх виконання, носії інформації, які довели злочинну діяльність чоловіків, гроші, отримані за роботу, а також пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

Згодом правоохоронні органи повідомили, що затриманим пропагандистом є Роман Василишин.

Тепер йому, як й іншим двом агітаторам, загрожує увʼязнення на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 вересня у Чехії заарештували громадянина Росії, який брав участь у захопленні Криму — запит на затримання передала Україна.