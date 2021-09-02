В Киеве рекламщики создавали пропаганду для "Л/ДНР" и крымских оккупантов (фото)

Служба безопасности Украины выкрыла очередную группу, которая в Украине помогала боевикам.

Накануне в Херсоне задержали российских агентов, которые призывали к захвату власти в Украине. Спустя несколько дней, 2 сентября киберспециалисты СБУ отчитались об обнаружении киевской рекламной компании, которая разрабатывала пропаганду для боевиков "Л/ДНР" и оккупантов Крымского полуострова.

Об этом сообщает сайт ведомства.

По информации СБУ пропаганду для террористических организаций рекламщики делали с 2014 года. Их продукты — макеты рекламных щитов (бигбордов) размещали в оккупированном Крыму, на территории ОРДЛО и в СМИ, подконтрольных боевикам.

Среди них, кроме прочего, были макеты и готовая продукция с логотипами псевдореспублик в Харькове и Одессе и цитаты главаря боевиков Александра Захарченко.

Также среди последних материалов рекламной фирмы обнаружили борды к годовщине оккупации в Крыму. Среди них были обещания Сергея Аксенова "прорвать любые блокады" и борды с логотипом партии "Единая Россия" и надписью "весна победы нашей".

СБУ обыскала офис и дома фигурантов дела, расследование идет по статье "создание террористической группы или организации" (ч. 2 ст. 258-3 УК Украины). По предварительной информации киевская фирма курировалась из центрального офиса в Москве.

Ранее "Телеграф" писал, что российские журналисты провели свое расследование смерти главаря "ДНР" Захарченко.