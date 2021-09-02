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У Києві рекламщики створювали пропаганду для "Л/ДНР" і кримських окупантів (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Співробітники СБУ вивчили діяльність фірми за кілька років. Новина оновлена 02 вересня 2021, 13:42
Співробітники СБУ вивчили діяльність фірми за кілька років.

Служба безпеки України викрила чергову групу, яка в Україні допомагала бойовикам.

Напередодні в Херсоні затримали російських агентів, які закликали до захоплення влади в Україні. Через кілька днів, 2 вересня кіберспеціалісти СБУ відзвітували про виявлення київської рекламної компанії, яка розробляла пропаганду для бойовиків "Л/ДНР" і окупантів Кримського півострова.

Про це повідомляє сайт відомства.

За інформацією СБУ пропаганду для терористичних організацій рекламщики робили з 2014 року. Їх продукти — макети рекламних щитів (бігбордів) розміщували в окупованому Криму, на території ОРДЛО і в ЗМІ, підконтрольних бойовикам.

Серед них, крім іншого, були макети та готова продукція з логотипами псевдореспублік в Харкові і Одесі, й цитати ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Також серед останніх матеріалів рекламної фірми виявили борди до річниці окупації в Криму. Серед них були обіцянки Сергія Аксьонова "прорвать любые блокады" і борди з логотипом партії "Единая Россия" і написом "весна победы нашей".

СБУ обшукала офіс і помешкання фігурантів справи, розслідування йде за статтею "створення терористичної групи чи організації" (ч. 2 ст. 258-3 КК України). За попередньою інформацією київська фірма керувалася з центрального офісу в Москві.

Раніше "Телеграф" писав, що російські журналісти провели своє розслідування смерті ватажка "ДНР" Захарченко.

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