Рус

"Г*вном не пахне": росіяни накинулися на музиканта, який виїхав із РФ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Михайло Єжов пише сатиричні пісні
Михайло Єжов пише сатиричні пісні

Чоловіка ображали і питали, чому він досі цікавиться країною.

Російський співак і музикант Михайло Єжов, який виїхав з Росії сім років тому опублікував у своєму "Твіттері" звернення до співгромадян, що залишилися в РФ, питання, чи стало краще з моменту його від’їзду.

Єжов зазначив, що йому говорили, що без нього буде краще.

Повідомлення Михайла Єжова
Повідомлення Михайла Єжова

У відповідь на твіт на чоловіка посипалися образи. Його назвали "г*вном" і сказали, що добре, щоб він ще "десяток таких прихопив із собою". Музиканта також звинуватили у тому, що він продовжує цікавитись долею своєї батьківщини.

Знайшлися серед коментаторів і ті, хто чоловіка підтримав і зазначив, що за минулі роки краще не стало. Написали також, що не їдуть, оскільки "хочеться навести лад".

Михайло Єжов, лідер "ЕжоFFBand" відомий своїми сатиричними піснями та анімаціями на політичні теми. Із Санкт-Петербурга він переїхав до однієї з європейських країн. У соцмережах автора – фото з Болгарії, Сербії та інших країн.

Раніше "Телеграф" писав про росіянина, який був затриманий в аеропорту "Бориспіль". Чоловік прикидався агентом спецслужб РФ, розповідав про близькість до російського президента і заявив, що йому загрожує небезпека. Прибув він із Абу-Дабі.

Теги:
#Росія #Еміграція #Сатира
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