Укр

Над Украиной кружит боевой самолет ВВС США: в чем причина

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Воздушное судно ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint Новость обновлена 21 января 2022, 12:52
Воздушное судно ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint

Воздушное судно уже пролетело над Полтавской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областями

В пятницу, 21 января, над Украиной кружит самолет НАТО.

Судя по информации сервиса Flightradar24, боевое воздушное судно ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint, позывной которого JAKE 11, пролетело над несколькими областями нашей страны. Высота полета составляет около 10 километров, а скорость — 604 километра в час.

Известно, что американский боевой самолет вылетел из Великобритании. Долетев через Полтавской регион до Первомайского Харьковской области, он повернул в сторону Запорожской. Также, судя по траектории полета, в полдень JAKE 11 пролетал над Николаевской областью и сейчас движется на запад — в сторону Молдовы.

По всей видимости, самолет НАТО мониторит обстановку в Украине с воздуха. Официальной информации пока нет.

Самолет США над Украиной
Самолет США над Украиной

Отметим, что ранее над Днепропетровской областью заметили Boeing E-8C, предназначенный для управления и целеуказания. Также он был замечен в небе над Польшей. Самолет некоторое время кружил над Павлоградом, очевидно, собирая данные о ситуации на Донбассе. В частности самолет способен распознавать колесную и гусеничную технику в любых погодных условиях.

Теги:
#США #НАТО #Самолет #Мониторинг
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