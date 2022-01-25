В доме украинки ночью загорелся планшет: компания-производитель отказалась предоставить новый

Украинка рассказала, что случилось с ее планшетом во время зарядки, и о реакции компании на ЧП

Жительница Запорожья Алиса Апанасенко рассказала, как в ее квартире посреди ночи загорелся заряжающийся планшет Samsung и о реакции на ЧП самой компании, которая возмутила многих украинцев.

На своей странице в "Фейсбуке" девушка поделилась историей, случившейся в декабре прошлого года, но которая тянется по сей день. По ее словам, горящий планшет южнокорейского бренда, от которого воспламенилась занавеска и часть дивана, чудом увидела ее мама, проснувшись среди ночи. К счастью, пожар потушили своими силами, однако гаджет превратился в кусок металла.

Планшет Samsung взорвался в Запорожье

"Я слышала, что случаи воспламенения девайсов Samsung случались (ну не зря же некоторые модели запрещено брать на борты самолетов). Поэтому я наивно думала, что компания как-то достойно справляется с подобными случаями, которых по их словам "единицы", — рассказывает Алиса. — Ну что ж, планшет, а вернее обугленный кусок металла, который можно выбросить в мусорное ведро, велели сдать в официальный сервисный центр на экспертизу. И тут началось веселье".

Реакция компании Samsung

Девушка говорит, что сначала ей предложили оплатить ремонт стоимостью в 3400 грн, хотя, как вспоминает хозяйка девайса, чинить там было нечего. Менеджер компании, продолжает Алиса, ей также не помогла: мол, планшет был куплен еще в 2016 году, и гарантия уже закончилась. Однако менеджер все же предложила девушке бесплатный ремонт из старых запчастей этой модели.

То, что осталось от планшета

Samsung после взрыва

"Значит, если на следующий день и этот планшет загорится посреди ночи, компания разведет руками и снова мне отпишет: "Ситуация и правда неприятная". Только вот, а что если на этот раз мама не проснется, чтобы предотвратить трагедию?" — возмущается в сети Алиса, отказавшись от предложения о ремонте.

Реакция компании на ЧП

Украинка говорит, что, в итоге, новую модель гаджета Samsung предоставить ей якобы отказалась, как и возместить остальной ущерб в результате пожара.

"Собственно вопрос: "А что бы вы сделали в данной ситуации?" Взяли бы в пользование планшет, который может взорваться у вас в руках или бы взяли его, чтобы выбросить в мусорное ведро, как и брата близнеца предшественника? Склоняюсь ко второму варианту и точно знаю, что мне сложно будет снова доверять компании", — возмущается интернет-пользователь.

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