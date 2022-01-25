Укр

В доме украинки ночью загорелся планшет: компания-производитель отказалась предоставить новый

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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То, что осталось от гаджета после взрыва и возгорания Новость обновлена 25 января 2022, 14:08
То, что осталось от гаджета после взрыва и возгорания

Украинка рассказала, что случилось с ее планшетом во время зарядки, и о реакции компании на ЧП

Жительница Запорожья Алиса Апанасенко рассказала, как в ее квартире посреди ночи загорелся заряжающийся планшет Samsung и о реакции на ЧП самой компании, которая возмутила многих украинцев.

На своей странице в "Фейсбуке" девушка поделилась историей, случившейся в декабре прошлого года, но которая тянется по сей день. По ее словам, горящий планшет южнокорейского бренда, от которого воспламенилась занавеска и часть дивана, чудом увидела ее мама, проснувшись среди ночи. К счастью, пожар потушили своими силами, однако гаджет превратился в кусок металла.

Планшет Samsung взорвался в Запорожье

"Я слышала, что случаи воспламенения девайсов Samsung случались (ну не зря же некоторые модели запрещено брать на борты самолетов). Поэтому я наивно думала, что компания как-то достойно справляется с подобными случаями, которых по их словам "единицы", — рассказывает Алиса. — Ну что ж, планшет, а вернее обугленный кусок металла, который можно выбросить в мусорное ведро, велели сдать в официальный сервисный центр на экспертизу. И тут началось веселье".

Реакция компании Samsung
Реакция компании Samsung

Девушка говорит, что сначала ей предложили оплатить ремонт стоимостью в 3400 грн, хотя, как вспоминает хозяйка девайса, чинить там было нечего. Менеджер компании, продолжает Алиса, ей также не помогла: мол, планшет был куплен еще в 2016 году, и гарантия уже закончилась. Однако менеджер все же предложила девушке бесплатный ремонт из старых запчастей этой модели.

То, что осталось от планшета
То, что осталось от планшета
Samsung после взрыва
Samsung после взрыва

"Значит, если на следующий день и этот планшет загорится посреди ночи, компания разведет руками и снова мне отпишет: "Ситуация и правда неприятная". Только вот, а что если на этот раз мама не проснется, чтобы предотвратить трагедию?" — возмущается в сети Алиса, отказавшись от предложения о ремонте.

Реакция компании на ЧП
Реакция компании на ЧП

Украинка говорит, что, в итоге, новую модель гаджета Samsung предоставить ей якобы отказалась, как и возместить остальной ущерб в результате пожара.

"Собственно вопрос: "А что бы вы сделали в данной ситуации?" Взяли бы в пользование планшет, который может взорваться у вас в руках или бы взяли его, чтобы выбросить в мусорное ведро, как и брата близнеца предшественника? Склоняюсь ко второму варианту и точно знаю, что мне сложно будет снова доверять компании", — возмущается интернет-пользователь.

Украинцы поддержали пострадавшую Алису
Украинцы поддержали пострадавшую Алису

Ранее мы сообщали, что в России запретили десятки моделей смартфонов Samsung.

Теги:
#Взрыв #Запорожье #Планшет #Самсунг электроникс
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