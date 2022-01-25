В українки вдома вночі спалахнув планшет: компанія-виробник відмовилася надати новий

Українка розповіла, що трапилося з її планшетом під час зарядки, та про реакцію компанії на НП

Жителька Запоріжжя Аліса Апанасенко розповіла, як у її квартирі посеред ночі спалахнув планшет Samsung, що заряджався, і про реакцію на НП самої компанії, яка обурила багатьох українців.

На своїй сторінці у "Фейсбуці" дівчина поділилася історією, що трапилася у грудні минулого року, але яка тягнеться до цього дня. За її словами, планшет південнокорейського бренду, від якого спалахнула фіранка і частина дивана, дивом побачила її мама, прокинувшись серед ночі. На щастя, пожежу загасили самотужки, проте гаджет перетворився на шматок металу.

Планшет Samsung вибухнув у Запоріжжі

"Я чула, що випадки займання девайсів Samsung траплялися (ну недаремно деякі моделі заборонено брати на борти літаків). Тому я наївно думала, що компанія якось гідно справляється з подібними випадками, яких за їхніми словами "одиниці", — розповідає Аліса.— Ну що ж, планшет, а точніше обвуглений шматок металу, який можна викинути у відро для сміття, наказали здати в офіційний сервісний центр на експертизу. І тут почалися веселощі".

Реакція компанії Samsung

Дівчина каже, що спочатку їй запропонували оплатити ремонт вартістю 3400 грн, хоча, як згадує господиня девайсу, лагодити там було нічого. Менеджер компанії, продовжує Аліса, їй також не допомогла: мовляв, планшет було придбано ще у 2016 році, і гарантія вже закінчилася. Проте менеджер все ж таки запропонувала дівчині безкоштовний ремонт зі старих запчастин цієї моделі.

Те, що залишилося від планшета

Samsung після вибуху

"Значить, якщо наступного дня і цей планшет спалахне посеред ночі, компанія розведе руками і знову мені відпише: "Ситуація і справді неприємна". Тільки от, а що якщо цього разу мама не прокинеться, щоб запобігти трагедії?" — обурюється в мережі Аліса, відмовившись від пропозиції щодо ремонту.

Реакція компанії на НП

Українка каже, що в результаті нову модель гаджета Samsung надати їй нібито відмовилася, як і відшкодувати решту збитків внаслідок пожежі.

"Власне питання: "А що б ви зробили в даній ситуації?" Взяли б у користування планшет, який може вибухнути у вас в руках або б взяли його, щоб викинути у відро для сміття, як і брата-близнюка попередника? Схиляюся до другого варіанту і точно знаю, що мені складно знову довіряти компанії", — обурюється інтернет-користувач.

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