У Росії заборонили десятки моделей смартфонів Samsung: що з ними не так

Йдеться про 61 модель смартфонів з 2017 року до новітніх

У Російській Федерації з прилавків магазинів електроніки пропадуть смартфони корейської компанії Samsung Electronics і її дочірньої російської компанії. Все через заборону на продаж, якe прийняв арбітражний суд Москви в четвер, 21 жовтня.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Відомо, що під заборону на продаж на території РФ потрапить 61 модель смартфонів Samsung з 2017 року випуску до новітніх — Samsung Galaxy Z Flip і Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Причиною заборони став позов швейцарської компанії "Сквін СА", яка заявила, що Samsung, зокрема платіжний сервіс Samsung Pay, порушує право на винахід "Система електронних платежів", захищений російським патентом. Суд позов швейцарців задовольнив.

Додамо, що в липні суд заборонив продавати в РФ продукцію з Samsung Pay, проте найменування конкретних моделей смартфонів у рішенні не вказувалися. Потім швейцарці вирішили внести уточнення і їх суд взяв до уваги. Компанія Samsung оскаржила рішення суду, воно поки не вступило в силу.

Раніше видання "Газета.Ru" відзначало, що сервісам Google Pay і Apple Pay також може загрожувати заборона через використання фактично аналогічної технології як і Samsung Pay.

"Телеграф" також писав, що продукція Apple може стати дефіцитом через брак чіпів і мікросхем для виготовлення нових гаджетів.