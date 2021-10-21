В России запретили десятки моделей смартфонов Samsung: что с ними не так

Речь идет о 61 модели смартфонов с 2017 года до новейших

В Российской Федерации из прилавков магазинов электроники пропадут смартфоны корейской компании Samsung Electronics и ее дочерней российской компании. Все из-за запрета на продажу, который принял арбитражный суд Москвы в четверг, 21 октября.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Известно, что под запрет на продажу на территории РФ попадет 61 модель смартфонов Samsung с 2017 года выпуска до новейших — Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Причиной запрета послужил иск швейцарской компании "Сквин СА", которая заявила, что Samsung, в частности платежный сервис Samsung Pay, нарушает право на изобретение "Система электронных платежей", защищенное российским патентом. Суд иск швейцарцев удовлетворил.

Добавим, что в июле суд запретил продавать в РФ продукцию с Samsung Pay, однако наименования конкретных моделей смартфонов в решении не указывалось. Затем швейцарцы решили внести уточнения и их суд принял во внимание. Компания Samsung обжаловала решение суда, оно пока не вступило в силу.

Ранее издание "Газета.Ru" отмечало, что сервисам Google Pay и Apple Pay также может грозить запрет из-за использование фактически аналогичной технологии как и Samsung Pay.

"Телеграф" также писал, что продукция Apple может стать дефицитом из-за нехватки чипов и микросхем для изготовления новых гаджетов.