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В Киеве в квартире, забитой хламом до потолка, нашли троих малышей: фото впечатляют

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Дети жили в чудовищных условиях - среди хлама Новость обновлена 26 января 2022, 16:35
Дети жили в чудовищных условиях - среди хлама

Найденные дети — погодки: старшему всего три года, среднему — два, а младшему — чуть более года

В Киеве в одной из квартир на Оболони нашли троих маленьких детей, которые находились в горах мусора без родителей, да еще и под "присмотром" пьяного постороннего мужчины.

Как рассказали в облуправлении полиции, их сотрудники отправились в квартиру по улице Тимошенко после того, как кто-то из жильцов сообщил о драке там.

По приезде патрульные и медики увидели горы хлама, которые возвышались до потолка во всех трех комнатах, а также троих малышей, лежащих на кровати. Все дети — погодки: старшему всего три года, среднему — два, а младшему — чуть более года.

Ни отца, ни матери дома не было. А за малышами смотрел мужчина в состоянии алкогольного опьянения, представившийся родственником.

Детей сразу же увезли в больницу. А сотрудники ювенальной превенции Оболонского управления полиции и представители службы по делам детей и семьи приняли решение о временном изъятии малышей. В отношении матери составили протокол за "неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей". Дальнейшую судьбу детей решат сотрудники соцслужб.

Сотрудники соцслужб были в шоке от увиденного
Сотрудники соцслужб были в шоке от увиденного

Напомним, в Новгородской области РФ произошла вопиющая история в многодетной семье. Мать восьмерых детей 25 января заявила об исчезновении полуторагодовалой малышки, после чего в банной печи нашли фрагменты человеческих костей.

Теги:
#Киев #Дети #Оболонь #Свалка
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