В Киеве в квартире, забитой хламом до потолка, нашли троих малышей: фото впечатляют
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Найденные дети — погодки: старшему всего три года, среднему — два, а младшему — чуть более года
В Киеве в одной из квартир на Оболони нашли троих маленьких детей, которые находились в горах мусора без родителей, да еще и под "присмотром" пьяного постороннего мужчины.
Как рассказали в облуправлении полиции, их сотрудники отправились в квартиру по улице Тимошенко после того, как кто-то из жильцов сообщил о драке там.
По приезде патрульные и медики увидели горы хлама, которые возвышались до потолка во всех трех комнатах, а также троих малышей, лежащих на кровати. Все дети — погодки: старшему всего три года, среднему — два, а младшему — чуть более года.
Ни отца, ни матери дома не было. А за малышами смотрел мужчина в состоянии алкогольного опьянения, представившийся родственником.
Детей сразу же увезли в больницу. А сотрудники ювенальной превенции Оболонского управления полиции и представители службы по делам детей и семьи приняли решение о временном изъятии малышей. В отношении матери составили протокол за "неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей". Дальнейшую судьбу детей решат сотрудники соцслужб.
Напомним, в Новгородской области РФ произошла вопиющая история в многодетной семье. Мать восьмерых детей 25 января заявила об исчезновении полуторагодовалой малышки, после чего в банной печи нашли фрагменты человеческих костей.
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