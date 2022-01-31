Быстрая зарядка уничтожает телефон? Топ-4 мифа о смартфонах

Большинство из этих советов можно услышать даже в магазинах электроники.

Покупка нового телефона — всегда радостное событие, однако первые дни после этого часто сопровождаются осторожностью в его использовании. Обладатели смартфонов озадачиваются желанием продлить гаджету жизнь и начинают экспериментировать с зарядкой с мыслью о том, что это каким-то образом поможет.

Как утверждает специалист в области цифровых технологий Арсений Щельцин, существует сразу несколько распространенных мнений о зарядке телефона, которые на самом деле являются мифами.

Миф №1. При покупке нового смартфона его нужно разрядить до 0%

По словам эксперта, литий-полимерные батареи, которые устанавливают в современных смартфонах, вовсе не нуждаются в разрядке до 0% с последующей зарядкой до 100%. Хотя в обществе все еще бытует мнение, что таким образом первые дни работы нового смартфона его нужно "раскачать" — это не более, чем миф. Поскольку такая разрядка и дальнейшая зарядка никак не скажется на его работе.

Миф №2. Множественная зарядка вредит смартфону

Среди пользователей смартфонов распространен миф, что множественная зарядка (то есть несколько раз за день по несколько процентов) хуже одной полноценной. Эксперт утверждает, что урон от такой подзарядки совсем незначительный и паниковать, если у вас нет времени на полноценную зарядку телефона, вовсе не стоит. Щельцин добавил, что в обычном телефоне полная функциональность батареи выдерживает 500 таких циклов.

Миф №3. Зарядка "сверх меры" уничтожает телефон

Некоторые пользователи смартфонов очень переживают, когда оставляют гаджет на зарядку на всю ночь или на длительное время без присмотра. Из переживания связаны с мифом, что перезарядка может испортить аккумулятор. Эксперт успокаивает, что практически на всех новых аккумуляторах есть контроллер питания, который не допускает перезаряда.

Миф №4. Быстрая зарядка вредит гаджету

Многие думает, что если устройство быстро заряжается, то и разряжается оно гораздо быстрее. Однако этот миф опровергли еще в 2014 году в Стэндфордском университете. Соответственно, можно без проблем применять функцию быстрой зарядки и не переживать за состояние аккумулятора.

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