Швидке заряджання знищує телефон? Топ-4 міфи про смартфони

Більшість із цих порад можна почути навіть у магазинах електроніки.

Купівля нового телефону завжди радісна подія, однак перші дні після цього часто супроводжуються обережністю у його використанні. Власники смартфонів спантеличуються бажанням продовжити гаджету життя і починають експериментувати із зарядкою з думкою про те, що це якимось чином допоможе.

Як стверджує фахівець у галузі цифрових технологій Арсеній Щельцин, існує одразу кілька поширених думок про зарядку телефону, які насправді є міфами.

Міф №1. Купуючи новий смартфон, його потрібно розрядити до 0%

За словами експерта, літій-полімерні батареї, які встановлюють у сучасних смартфонах, зовсім не потребують розрядки до 0% із наступною зарядкою до 100%. Хоча в суспільстві все ще існує думка, що таким чином перші дні роботи нового смартфона його потрібно "розкачати" — це не більше, ніж міф. Оскільки така розрядка та подальша зарядка ніяк не позначиться на його роботі.

Міф №2. Множинна зарядка шкодить смартфону

Серед користувачів смартфонів поширений міф, що множинна зарядка (тобто кілька разів на день по кілька відсотків) гірша за одну повноцінну. Експерт стверджує, що шкода від такої підзарядки зовсім незначна і панікувати, якщо у вас немає часу на повноцінну зарядку телефону, зовсім не варто. Щельцин додав, що у звичайному телефоні повна функціональність батареї витримує 500 таких циклів.

Міф №3. Заряджання надміру знищує телефон

Деякі користувачі смартфонів дуже переживають, коли залишають гаджет на зарядку на всю ніч або на тривалий час без нагляду. Ці переживання пов’язані з міфом, що перезаряджання може зіпсувати акумулятор. Експерт заспокоює, що на всіх нових акумуляторах є контролер живлення, який не допускає перезаряду.

Міф №4. Швидка зарядка шкодить гаджету

Багато хто думає, що якщо пристрій швидко заряджається, то і розряджається він набагато швидше. Проте цей міф спростували ще у 2014 році у Стенфордському університеті. Відповідно, можна без проблем використовувати функцію швидкого заряджання і не переживати за стан акумулятора.

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