Укр

Так и не доехал: по дороге из Харькова в Каменское пропал мужчина с приметным тату на шее (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Александр взял с собой вещи и документы, но пропал по дороге в Днепропетровскую область Новость обновлена 02 февраля 2022, 11:22
Александр взял с собой вещи и документы, но пропал по дороге в Днепропетровскую область

На шее у харьковчанина имеется тату в виде готического дракона, которое может помочь в его розыске

В Украине ищут 37-летнего Александра Калашника, который ехал из Харькова в Каменское Днепропетровской области, но по дороге пропал без вести.

Как сообщили в поисково-спасательной группе "Милена", мужчина вышел из дома и собирался уехать в другой регион еще неделю назад — 27 января. Александр взял в поездку документы, черную спортивную сумку, маленькую черную сумку через плечо, а также пакет "АТБ" с одеждой, однако до места назначения так и не доехал.

Приметы пропавшего харьковчанина:

  • был одет во все черное: пуховик средней длины, шапку с тремя серыми полосками, спортивные штаны, кожаные ботинки;
  • рост 176-178 см;
  • худощавое телосложение, короткие темные волосы и зеленые глаза;
  • особые приметы — тату на шее в виде готического дракона, два иероглифа — на левой лопатке.

Дома за Сашу переживают его родные. Если вы обладаете любой информацией, которая поможет его отыскать, сообщите ее по телефонам 102 или 068-777-0-112.

Александр Калашник пропал неделю назад
Александр Калашник пропал неделю назад

Напомним, в Новгородской области РФ обнаружили бездыханное тело полуторагодовалой Ангелины Солдатовой, которая пропала без вести 25 января. Изначально копы подозревали, что малышку могла сжечь в печи собственная мать. Однако найденные останки костей оказались не человеческими, а труп ребенка вскоре нашли в 50-ти метрах от дома.

Теги:
#Харьков #Поиск #Каменское #Пропал без вести
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