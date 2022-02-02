Так і не доїхав: дорогою з Харкова до Кам’янського пропав чоловік із помітним тату на шиї (фото)
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На шиї у харків’янина є тату у вигляді готичного дракона, яке може допомогти у його розшуку
В Україні шукають 37-річного Олександра Калашника, який їхав із Харкова до Кам’янського Дніпропетровської області, але дорогою зник безвісти.
Як повідомили у пошуково-рятувальній групі "Мілена", чоловік вийшов з дому і збирався виїхати в інший регіон ще тиждень тому — 27 січня. Олександр узяв у поїздку документи, чорну спортивну сумку, маленьку чорну сумку через плече, а також пакет "АТБ" із одягом, проте до місця призначення так і не доїхав.
Прикмети зниклого харків’янина:
- був одягнений у все чорне: пуховик середньої довжини, шапку із трьома сірими смужками, спортивні штани, шкіряні черевики;
- зріст 176-178 см;
- худорлява статура, коротке темне волосся і зелені очі;
- особливі прикмети — тату на шиї у вигляді готичного дракона, два ієрогліфи — на лівій лопатці.
Вдома за Сашка переживають його рідні. Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе його відшукати, повідомте її за телефонами 102 або 068-777-0-112.
Нагадаємо, у Новгородській області РФ виявили бездиханне тіло півторарічної Ангеліни Солдатової, яка зникла безвісти 25 січня. Спочатку копи підозрювали, що малечу могла спалити в печі власна мати. Проте знайдені останки кісток виявилися не людськими, а труп дитини незабаром знайшли за 50 метрів від будинку.
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