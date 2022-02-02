Укр

Порошенко и Церковь Сатаны: телеведущая Егорова опять опозорилась

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
327
Украинская телеведущая Снежана Егорова Новость обновлена 02 февраля 2022, 13:16
Украинская телеведущая Снежана Егорова

Невооруженным глазом видно, что публикация является фейком, но самой Егоровой почему-то так не кажется

Популярная украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова снова неприятно шокировала украинцев, перепостив очередной фейк от росСМИ, касающийся внешнего вида бывшего президента страны Петра Порошенко, в частности его одежды, подписав свою публикацию как "полный АПОФИГЕОЗ!".

В тексте публикации, которую звезда опубликовала на своей странице в соцсети, находится отфотошопленая фотография экс-главы украинского государства, на которой он якобы пришел на заседание Верховной Рады в белом свитере с большой сатанисткой символикой. Об этом написал журналист Денис Казанский, добавив под постом саркастический вопрос: "Как Снежана Егорова вообще работает телеведущей".

Публикация Снежаны Егоровой
Публикация Снежаны Егоровой

Стоит отметить, что звезда, которая якобы изображена на одежде Порошенко — это печать Бафомета, которая считается символом Церкви Сатаны и представляет собой перевернутую пентаграмму, где вписана голова сатанинского божества в образе "головы козла".

Печать Бафомета
Печать Бафомета

В комментариях под публикацией пользователи сети мнение автора разделяют и отмечают, что Егорова "тот еще персонаж ", ведь в последнее время она систематически становится фигуранткой достаточно неоднозначных ситуаций.

Есть и такие, кто сравнивает телеведущую с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, мол, "попала в телеведущие, равно также, как Зеленский стал главой государства ".

Кое-кто из комментаторов также отмечает, что раньше жалел Егорову, ведь после развода с Антином Мухарским она осталась одна с детьми, но впоследствии свое мнение о ней изменило, ведь женщина полностью "имеет диагноз, который с каждым годом прогрессирует ".

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Также стоит отметить, что это уже не первая неоднозначная ситуация, в которой Егорова довольно странно реагирует на вроде бы очевидные вещи. Совсем недавно она опозорилась, когда распространила старое видео, на котором шоумен Сергей Притула пародировал народного депутата Дмитрия Добкина "под наркотиками" в Раде. Егорова восприняла эту запись за чистую монету.

Ранее "Телеграф" сообщал, как известная телеведущая попала в скандал из-за того, что публично поддержала российского президента Владимира Путина.

Теги:
#Порошенко #Телеведущая #Публикация #Соцмережі
Нардеп Александр Трухин
Политика
"Слугам" запретили говорить о Трухине, а самого нардепа лишат "мечты"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Нардеп Александр Трухин
"Слугам" запретили говорить о Трухине, а самого нардепа лишат "мечты"
Дата публикации
Категория
Ряд сдерживающих факторов останавливают Путина от вторжения в Украину
Будет ли война? План вторжения у России есть, но Путин знает об "адских" последствиях
Дата публикации
Категория
В США говорят, что знают, кто в данной ситуации настоящий "лис"
"Лиса боится кур": у Байдена едко прошлись по Путину
Дата публикации
Категория
Растет смертность от коронавируса
Количество госпитализированных удвоилось: статистика коронавируса в Украине на 2 февраля
Дата публикации
Категория
В сети появились ответы НАТО и США на предложения РФ
Испанская газета добыла текст ответа Запада на ультиматум Путина